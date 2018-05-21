Основной причиной несчастных случаев стало несоблюдение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в МВД.





Профилактическая акция «Безопасность» по предупреждению гибели и травматизма на железной дороге и ДТП на железнодорожных переездах проходит в Беларуси с 21 по 25 мая.





Во время профилактической акции сотрудниками милиции отработают наиболее опасные участки железной дороги, будут организованы рейды с подразделениями военизированной охраны и дружинниками Белорусской железной дороги.





В ГАИ напоминают, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрен штраф до четырех базовых величин (до 98 руб.).





За проход железнодорожных путей либо нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до двух базовых величин (до 49 руб.).