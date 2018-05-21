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15 человек погибли в этом году в Беларуси в происшествиях на железной дороге

По информации МВД, за 4 месяца текущего года в результате травмирования железнодорожным транспортом на территории нашей страны 14 человек погибли и 17 травмированы. Кроме этого один человек погиб и двое травмированы в результате игнорирования водителями правил проезда железнодорожных переездов.

Основной причиной несчастных случаев стало несоблюдение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в МВД. 

Профилактическая акция «Безопасность» по предупреждению гибели и травматизма на железной дороге и ДТП на железнодорожных переездах проходит в Беларуси с 21 по 25 мая.

Во время профилактической акции сотрудниками милиции отработают наиболее опасные участки железной дороги, будут организованы рейды с подразделениями военизированной охраны и дружинниками Белорусской железной дороги. 

В ГАИ напоминают, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрен штраф до четырех базовых величин (до 98 руб.).

За проход железнодорожных путей либо нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до двух базовых величин (до 49 руб.).
SB.by
07:57 21/05/2018






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