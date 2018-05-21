15 человек погибли в этом году в Беларуси в происшествиях на железной дороге
По информации МВД, за 4 месяца текущего года в результате травмирования железнодорожным транспортом на территории нашей страны 14 человек погибли и 17 травмированы. Кроме этого один человек погиб и двое травмированы в результате игнорирования водителями правил проезда железнодорожных переездов.
Основной причиной несчастных случаев стало несоблюдение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в МВД.
Профилактическая акция «Безопасность» по предупреждению гибели и травматизма на железной дороге и ДТП на железнодорожных переездах проходит в Беларуси с 21 по 25 мая.
Во время профилактической акции сотрудниками милиции отработают наиболее опасные участки железной дороги, будут организованы рейды с подразделениями военизированной охраны и дружинниками Белорусской железной дороги.
В ГАИ напоминают, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрен штраф до четырех базовых величин (до 98 руб.).
За проход железнодорожных путей либо нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до двух базовых величин (до 49 руб.).
07:57 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.