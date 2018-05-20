Как передает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную ГАИ, 23-летний могилевчанин ехал на автомобиле BMW по улице Челюскинцев и врезался в попутный автобус, который шел в соседней полосе.





От удара BMW выбросило на встречную и там произошло столкновение с внедорожником Honda. Ту в свою очередь тоже выбросило на встречную, где она столкнулась с легковушкой "Лада", которую ударило в световую опору.









В результате этого сочетания аварий погибла 59-летняя пассажирка “Лады” — она ехала на заднем сиденье и не была пристегнута. Пострадал водитель "Лады", 21-летний житель Могилевского района — у него черепно-мозговая травма и сломан нос. Кроме того пострадала 3-летняя девочка, ехавшая в "Хонде" на заднем сиденье в автокресле — у нее закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота.





В туристическом автобусе было 16 пассажиров, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.



