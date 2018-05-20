Страшное ДТП в Могилеве: разбились автобус и три легковушки, погибла женщина
Страшное ДТП произошло в Могилеве вечером 19 мая — разбились три машины и туристический автобус, погибла женщина.
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Как передает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную ГАИ, 23-летний могилевчанин ехал на автомобиле BMW по улице Челюскинцев и врезался в попутный автобус, который шел в соседней полосе.
От удара BMW выбросило на встречную и там произошло столкновение с внедорожником Honda. Ту в свою очередь тоже выбросило на встречную, где она столкнулась с легковушкой "Лада", которую ударило в световую опору.
В результате этого сочетания аварий погибла 59-летняя пассажирка “Лады” — она ехала на заднем сиденье и не была пристегнута. Пострадал водитель "Лады", 21-летний житель Могилевского района — у него черепно-мозговая травма и сломан нос. Кроме того пострадала 3-летняя девочка, ехавшая в "Хонде" на заднем сиденье в автокресле — у нее закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота.
В туристическом автобусе было 16 пассажиров, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
20:35 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.