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Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо принцессы Дианы

Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери принцессы Дианы, сообщают информагентства.

Кольцо с аквамарином принадлежало принцессе Диане, она не раз надевала его при появлении на публике. Украшение представители СМИ заметили на торжественном обеде в честь свадьбы. 


Меган Маркл и принц Гарри поженились накануне. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Молодожены получили титул герцога и герцогини Сассекских.

20:04 20/05/2018






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