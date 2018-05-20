Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо принцессы Дианы

Кольцо с аквамарином принадлежало принцессе Диане, она не раз надевала его при появлении на публике. Украшение представители СМИ заметили на торжественном обеде в честь свадьбы.









Меган Маркл и принц Гарри поженились накануне. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Молодожены получили титул герцога и герцогини Сассекских.