Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо принцессы Дианы
Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери принцессы Дианы, сообщают информагентства.
Кольцо с аквамарином принадлежало принцессе Диане, она не раз надевала его при появлении на публике. Украшение представители СМИ заметили на торжественном обеде в честь свадьбы.
Меган Маркл и принц Гарри поженились накануне. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Молодожены получили титул герцога и герцогини Сассекских.
20:04 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.