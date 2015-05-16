Сословие «коробейников» весьма разношерстное. У молодого и самого удачливого (судя по спросу на его товары) продавца из Жабинки это, скорее всего, подработка. Но есть и другие примеры.





Незабываемое впечатление оставил примелькавшийся пассажирам крупный пожилой мужчина с двумя увесистыми сумками. «Вафли шоколадные, - громко провозглашал он. - «Батончики «Ё-моё»!». Мужика уже больше года не видно, а поди ты, как врезалось в память. Черноморские кильки в томате, которые он продавал, были в самом деле хороши. Пассажиры между собой делились, что на «коробейника» блюстители порядка повлиять никак не могут. Он ссылался на то, что болен и это его единственный доход, и продолжал упорно тягать по вагонам и тамбурам свои тяжелые сумки. Без него чего-то даже стало не хватать...









Весьма популярный товар - трубочки с вареной сгущенкой. На этом поприще на минском направлении подвизаются несколько женщин разных возрастов. Одна так просто достала своим усердием: пока несколько станций проедешь - она пять раз из конца в конец электричку обойдет, предлагая свой товар. Лоток аккуратный, да и женщина с виду опрятная. Опять же, примеров отравления купленными в электричке продуктами я не знаю. Но популярное лакомство все равно не покупаю: из обыкновенной человеческой брезгливости. Ты ведь не знаешь, на какой кухне все это приготовлено, какой был фартук на поварихе и вымыты ли руки.





Раздражение непрошеный сервис чаще всего вызывает у тех, кто регулярно ездит электричкой на работу. Вряд ли кому понравится, если через день над ухом раздается громкий, хорошо поставленный голос, который твердит один и тот же текст (с небольшими сезонными поправками). А то еще едете, уставший такой, с работы, и хочется просто расслабиться, а тут вам шоколадки или трубочки со сгущенкой впаривают.





Трудно заподозрить в симпатиях к такого рода торговле и врачей-гигиенистов. «Наша служба еще несколько лет назад обратила внимание на эту проблему, - рассказывает заведующая отделением гигиены питания областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина ДУЛЬ. - В Брестское и Барановичское отделения железной дороги мы направляли письма, в которых указывали на необходимость усилить контроль за реализацией продуктов питания в поездах. Люди и сами должны помнить, что за качество товара, который они купили в поезде у неизвестного продавца, никто ответственности не несет. Продукты питания сомнительного происхождения могут спровоцировать кишечную инфекцию или пищевое отравление. Те же пресловутые трубочки со сгущенным молоком - скоропортящийся продукт. Летом такой товар, как правило, реализуется с нарушением температурного режима, что чревато неприятными последствиями».





Деятельность продавцов в электричках (по крайней мере, тех из них, кто зарегистрирован как ИП и платит налог) легальна, и проезд они оплачивают. Тем не менее, некоторое противоречие в законодательстве все же налицо. На это указывают и сами железнодорожники.





Юрий ДУБИНА, отдел железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РБ:





- В действующих правилах формулировки расплывчаты. Согласно Уставу, в пассажирских поездах допускается продажа продуктов питания и других товаров в ассортименте, установленном перевозчиком. Это могут быть чай, кофе, постельные принадлежности. Но деятельность так называемых «коробейников» - нечто совсем другое. Кроме того, запрет на продажу товаров в общественном транспорте содержится в указе президента от 16.05.2015 г. «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами».









Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает проект постановления по внесению изменений в Устав железнодорожного транспорта. Предполагается, что одним из пунктов будет запрет разносной торговли продуктами питания и другими товарами в поездах региональных линий экономкласса. В апреле этот вопрос был вынесен на общественное обсуждение, и любой желающий мог высказать свое предложение на сайте министерства.





При этом мнения людей разделились 50x50. Те, кто «за», пишут, что им удобно, находясь в пути, купить ту или иную полезную мелочь. Другие отмечают, что это мешает их отдыху, а качество товаров не подтверждено сертификатами и вернуть их в случае чего некому.





Как отметил представитель министерства, окончательное решение - запрещать или не запрещать разносную торговлю в электричках - еще не принято.