Как следует из сообщения на сайте Министерства информации, речь идет о трансляции телепрограмм "Русская ночь", English Club TV, English Club TV HD, RTG HD, Russian Travel Guide HD, Bridge TV (BTV), "Спорт 1", "Теледом", "Спорт 2", "Первый метео", RUSONG TV, "Телеканал" Театр", "ТСК "Телеклуб", "Кухня ТВ", "ТРО", World Fashion Channel (WF).





Операторы электросвязи должны обратиться в ведомство не позднее чем за 15 дней до истечения срока разрешения на распространение продукции зарубежного СМИ, чтобы его продлить. Это предусмотрено абзацем 4 пункта 41 постановления Совмина от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации".





Наличие иностранного СМИ в списке тех, кто получил разрешение, освобождает других лиц, уполномоченных на распространение его продукции, от получения соответствующего разрешения.