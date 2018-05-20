В Беларуси завершается разрешение на трансляцию ряда зарубежных телепрограмм
В Беларуси в начале июня заканчивается срок разрешений на распространение продукции ряда зарубежных СМИ.
Как следует из сообщения на сайте Министерства информации, речь идет о трансляции телепрограмм "Русская ночь", English Club TV, English Club TV HD, RTG HD, Russian Travel Guide HD, Bridge TV (BTV), "Спорт 1", "Теледом", "Спорт 2", "Первый метео", RUSONG TV, "Телеканал" Театр", "ТСК "Телеклуб", "Кухня ТВ", "ТРО", World Fashion Channel (WF).
Операторы электросвязи должны обратиться в ведомство не позднее чем за 15 дней до истечения срока разрешения на распространение продукции зарубежного СМИ, чтобы его продлить. Это предусмотрено абзацем 4 пункта 41 постановления Совмина от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации".
Наличие иностранного СМИ в списке тех, кто получил разрешение, освобождает других лиц, уполномоченных на распространение его продукции, от получения соответствующего разрешения.
18:06 20/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.