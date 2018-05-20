Сергей Чалый — одна из самых неудобных персон белорусского медиасфере. Его программа "Экономика на пальцах" на TUT.by пользуется популярностью не в последнюю очередь потому, что в ней критически разбираются действия белорусских чиновников и тех, кто имеет на них влияние. После избиения Чалый оказался в больнице с разбитым лицом, сломанным носом и черепно-мозговой травмой. По прогнозам врачей, на восстановление понадобится месяц.





Друзья и коллеги Чалого не исключают, что избиение связано с журнлисцкай деятельностью.





Еврорадио поговорило с парнем, который был рядом с Сергеем Чалым в момент нападения. Медики также диагностировали у него черепно-мозговую травму, но не тяжелую — в больнице оставлять не стали.





— Это было резко, со спины. Мы с Сергеем не ожидали. Сергей успел крикнуть: "За что?" — но они не ответили, били молча. Думаю, что цели бить меня не было — мишенью был Сергей, а меня положили, потому что я здоровыйы. Они действовали профессионально — мы вообще не заметили, откуда они взялись. Просто раз — и я уже лежу лицом на земле, и меня по лицу бьют.









За четыре часа до нападения Сергей Чалый (справа) сделал селфи с музыкантом Сергеем Пукстом.





Еврорадио: Могло ли избиение стать продолжением какой-либо ситуации, которая имела место в кафе?





— Нет. В "Kuriza Pomada" вообще почти не было людей, и в "Центральном" [в баре универасма "Центральный" компания проводила время до его закрытия в 23-й. — Еврорадио] никаких споров не было. Я видел лицо того, кто меня бил — светлые волосы, светлая куртка. В кафе его не было.





Еврорадио: Какой тогда мотив?





— Допускаю, что ребята могли сделать это из спортивного интереса. Потому что могли. Но это такой себе вариант. У нас не забрали телефоны, то есть это не гоп-стоп. Били по лицам, а не по телу. А потом сбежали.





Еврорадио: Что было потом?





— Нападение произошло примерно в 0:30. Я не могу сказать точно. В 0:11 я, еще "целый", звонил по телефону. В 0:49 я звонил и уже говорил, что меня избили. Нападение произошло в этом диапазоне. Наш друг, который был рядом, вызвал милицию — она ​​приехала минут через 15-20. Нас повозили по городу, мол, у компанию, похожи они? Потом отвезли в РУВД, приняли у Сергея заявление, взяли объяснения сначала в него, потом у меня. И примерно в 6 утра вызвали "скорую".





На "Яндекс.Панорамах" видно как минимум две камеры видеонаблюдения, установленные рядом с "Kuriza Pomada": одна на стене соседнего дома, вторая — с другой стороны, на углу ГУМа. Надеемся, что кадры с этих камер помогут милиционерам найти нападавших, и вскоре мы узнаем, кто избил Сергея Чалого и его друга.









Место нападения. Скриншот: "Яндекс.Панорамы".

На "Яндекс.Панорамах" видно как минимум две камеры видеонаблюдения, установленные рядом с "Kuriza Pomada": одна на стене соседнего дома, вторая — с другой стороны, на углу ГУМа. Надеемся, что кадры с этих камер помогут милиционерам найти нападавших, и вскоре мы узнаем, кто избил Сергея Чалого и его друга.