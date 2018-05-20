Профсоюз РЭП помог работникам «Белкарда» восстановить справедливость

На гродненском предприятии «Белкард», выпускающем автокомпоненты, с 2012 года работникам прекратили выплачивать прописанную в контракте единовременную выплату на оздоровление, как рассказал Анатолий Мышкевич, руководитель гражданской инициативы «Гародня», активист профсоюза РЭП. Но с 2018 года выплату возобновили, пишет praca-by.info





Активист напрямую связывает такое решение начальства с его недавними обращениями в госорганы по поводу искусственно поднятой заработной платы.









– В контрактах прописана единовременная выплата на оздоровление, которую получали к отпуску. С 2012 года ее перестали платить: объяснили тем, что у предприятия нет прибыли. А после того, как я написал жалобу, на завод стали приезжать проверки, люди стали высказывать руководству свои претензии и требовать исполнения обязательств перед рабочими, требовать возможности свободно знакомиться со всеми документами, на которые они имеют право. Руководство пересмотрело свою позицию, и с сентября 2018 года рабочие снова будут получать свои законные выплаты на оздоровление. Те, кто пошел в отпуск до сентября 2018 года, тоже в сентябре получат свою выплату, – рассказал Анатолий Мышкевич.





Активист не собирается останавливаться на достигнутом:





– Мы и дальше будем улучшать условия труда и отстаивать интересы рабочих.