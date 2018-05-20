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Брестчанин пытался провезти 13 килограммов серебра через «зеленый» коридор

Металлические пластины нашли спрятанными в машине.

Брестчанин нелегально вез через границу 13 килограммов серебра. Контрабанду обнаружили сотрудники Брестской пограничной группы совместно с ОБЭП в пункте пропуска "Мокраны", сообщает БелТА.

50-летний мужчина ехал на микроавтобусе и воспользовался на границе "зеленым" коридором. Металлические пластины нашли спрятанными в машине.

Серебро изъято и направлено на экспертизу. Определяется стоимость задержанного груза.

16:25 20/05/2018






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