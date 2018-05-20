Брестчанин пытался провезти 13 килограммов серебра через «зеленый» коридор
Металлические пластины нашли спрятанными в машине.
Брестчанин нелегально вез через границу 13 килограммов серебра. Контрабанду обнаружили сотрудники Брестской пограничной группы совместно с ОБЭП в пункте пропуска "Мокраны", сообщает БелТА.
50-летний мужчина ехал на микроавтобусе и воспользовался на границе "зеленым" коридором. Металлические пластины нашли спрятанными в машине.
Серебро изъято и направлено на экспертизу. Определяется стоимость задержанного груза.
16:25 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.