Брестчанин нелегально вез через границу 13 килограммов серебра. Контрабанду обнаружили сотрудники Брестской пограничной группы совместно с ОБЭП в пункте пропуска "Мокраны", сообщает БелТА.





50-летний мужчина ехал на микроавтобусе и воспользовался на границе "зеленым" коридором. Металлические пластины нашли спрятанными в машине.





Серебро изъято и направлено на экспертизу. Определяется стоимость задержанного груза.