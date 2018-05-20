В Минске появится памятник легендарному основателю города

Завершаются строительные работы на улицах Комсомольской и Революционной. В центральной части Минск с осени ведется работа по созданию пешеходной зоны.





Не так давно на пересечении улиц Комсомольская и Немиги появилась рекламная тумба там, где ранее планировалось установить статую легендарного основателя столицы Менеска. The Village Беларусь задал вопрос администрации Центрального района — появится ли скульптура в итоге.





— Да. Планируется Менеск на этом месте. «Минская Спадчына» готовит материалы для рассмотрения на совете, с учетом уменьшения размера скульптурной композиции.









Напомним, cогласно легенде Менеск - персонаж белорусской мифологии, основавший Минск.





Легенда о Менеске была опубликована в XIX веке Павлом Шпилевским.





Менеск жил на берегу Свислочи, где построил каменную мельницу. В этой мельнице мука мололась не с зерна, а с камней. Никто никогда не видел Менеска, только по ночам из мельницы доносились крики, гиканье, песни и музыка. В полночь Менеск разъезжал на мельнице по дороге и набирал в свою дружину людей. От его сообщников произошел народ, который поселился рядом с мельницей Менеска. Уставшие от Менеска люди попросили другого чародея, ещё более могущественного, прогнать Менеска, и тот, спалив мельницу, прогнал навсегда Менеска из окрестностей Минска. Но память о нём осталась в названии города.