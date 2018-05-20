Крик души брестчанки: Как выжить на $91 в месяц?
В Беларуси заметно выросло число тех, кто получает минимальную трудовую пенсию. За последние 6 лет их число увеличилось почти в 5 раз. Это около 10% пенсионеров.
«Брестская Газета» опубликовала письмо читательницы:
- Мне хотелось бы узнать, чему равна сейчас минимальная пенсия и прожиточная пенсия и есть ли между ними отличия. Все говорят, что минимальная уже больше 200 рублей, тогда почему у меня пенсия 184 рубля? Выходит, я нахожусь за чертой нищеты? Трудовой стаж у меня — 17 лет и 8 месяцев. Из-за диабета и стенокардии я не могла работать, но группу инвалидности мне не дали.
На пенсию я ушла 4 года назад, но хочется узнать о пенсии подробно. Да, вот еще что. Моему мужу исполнилось 60 лет 30 января 2018-го. С какого времени он сможет уйти на пенсию?
Сотрудник отдела соцзащиты ответила пенсионерке, что существуют минимальная трудовая и социальная пенсии. А вот можно ли на них прожить, определять тем, кто их получает.
Понятия «прожиточная пенсия», о котором вы спрашиваете, не существует. Есть еще социальная пенсия по возрасту. Ее назначают в случае отсутствия необходимого страхового стажа мужчинам с 65 лет, женщинам — с 60. С 1 мая ее размер составляет 103,29 рубля (50% наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения).
15:57 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.