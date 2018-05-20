В день профилактики меланомы желающие смогут проверить родинки

По данным Белорусского канцер-регистра, в Беларуси на учете по поводу меланомы состоит более 6,5 тыс. человек. Наиболее значимыми известными факторами риска развития меланомы кожи считается избыточное ультрафиолетовое облучение в сочетании с генетической предрасположенностью: светлой, восприимчивой к солнечным ожогам кожей и большим числом меланоцитарных невусов, синдромом атипических невусов и семейных атипических невусов (FAMM-синдром), герминальными мутациями в генах регуляции клеточного цикла CDKN2A и CDK4 и других генах. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее типичной ее локализацией у женщин являются нижние конечности, а у мужчин — туловище (примерно 50% всех меланом).









К группе повышенного риска развития меланомы относятся лица: с первым и вторым фототипом кожи; перенесшие солнечные ожоги и длительно пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20 лет; имеющие среди близких родственников больных меланомой (другим раком кожи) и/или имеющие более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет. Примерно в 20−30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных (меланоцитарных) невусов.





Значительное улучшение ранней диагностики меланомы связано с внедрением в медицинскую практику клинических тестовых систем, позволяющих заподозрить наличие меланомы кожи:





изменение размеров, объема невуса;

изменение формы, очертаний невуса;

изменение цвета;

воспаление;

образование корки или кровоточивость;

изменение ощущений, чувствительности;

диаметр >7 мм.





Уменьшить риск развития меланомы позволяет ряд несложных правил: регулярный осмотр кожных покровов, обязательная защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения при большом числе пигментных или атипических меланоцитарных невусов, ограничение времени нахождения на открытом воздухе в солнечную погоду с 10 до 15 часов в летнее время, адекватное использование фотозащитных средств (головные уборы, солнцезащитные очки, одежда, солнцезащитные кремы), ограничение использования соляриев.