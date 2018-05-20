Ночью 21 мая ожидаются заморозки — на почве до минус двух
Заморозки ожидаются в отдельных районах Беларуси ночью 21 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки, 21 мая, будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 2−8 выше нуля, по юго-востоку 9−11 градусов тепла, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля — минус 2, во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15 — плюс 21.
14:35 20/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.