Ночью 21 мая ожидаются заморозки — на почве до минус двух

В ближайшие сутки, 21 мая, будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.





Температура воздуха ночью и утром составит 2−8 выше нуля, по юго-востоку 9−11 градусов тепла, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля — минус 2, во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15 — плюс 21.



