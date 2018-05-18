– Грузы перевозили разные – от фруктов до химии, – рассказывает Максим.

Часть зарплаты, по словам мужчины, ему перечисляли на карточку (каждый месяц около 160 евро в эквиваленте), остальное выдавали наличкой. Всего же, говорит собеседник, он зарабатывал около 1000 евро в месяц.

– Официальной была только та зарплата, которую нам перечисляли на карточку. Деньги, которые выдавали на руки, через бухгалтерию не проходили, – утверждает Максим. – Но я на этом внимания не заострял. Для меня было важно, чтобы зарплата была хорошей и деньги выплачивали вовремя.

Договорились





В декабре 2015 года Максим попал на своей фуре в ДТП.





– Я ничего не мог сделать. Фуру внезапно «увело в сторону», и она съехала в кювет, – рассказывает мужчина.





После аварии компания отправила фуру в ремонт. Обошелся он, как сказали водителю, в 10 тысяч евро. Эти деньги должен был выплатить Максим, так как по трудовому договору, заключенному между ним и ООО «Трансснип», водитель несет материальную ответственность и обязан возмещать вред, причиненный работодателю.





– С руководством фирмы мы договорились, что деньги будут частями забирать из моей зарплаты, которую выдают наличкой. Высчитывать начали с декабря 2015 года, примерно по 350 евро в месяц. Чтобы быстрее погасить долг, я даже взял пять тысяч евро у матери и передал их руководству фирмы. К концу лета 2016 года я был уверен, что полностью рассчитался, – рассказывает Максим.





Чтобы получить подтверждение своим расчетам, в середине августа Максим поехал в фирму. Один из заместителей директора назвал удержанные с него суммы. Максим их записал.





Но когда водитель попросил для уверенности поставить печать под этими цифрами, заместитель директора, рассказывает Максим, категорически отказался.









«По второму кругу»





В конце августа Максим уволился из фирмы. Осенью компания подала иск в суд о взыскании с него за ремонт фуры суммы, примерно равной 10,7 тысячи евро.





– Я был в шоке, – говорит Максим. – Они хотели, чтобы я выплатил деньги по второму кругу!





Суды длились больше года. Сначала дело рассматривали в Барановичах, потом Максим подал жалобу в Брестский областной суд, после этого – в Верховный. Были назначены дополнительные экспертизы. Параллельно Максим Романко обращался в прокуратуру, налоговую инспекцию, Таможенный комитет, Департамент финансовых расследований комитета госконтроля и другие инстанции.





Доказать свою правоту ему не удалось. Суд хоть и уменьшил сумму ущерба, но все-таки обязал Максима оплатить ремонт фуры, экспертизу и госпошлину. Всего получилось около 9 тысяч рублей (почти 4 тысячи евро).





– Суд руководствовался тем, что никаких документальных подтверждений тому, что с меня уже удержали деньги за ремонт фуры, нет, – говорит Максим.





В конце апреля текущего года мужчина внес все деньги. После этого он побывал на приеме у председателя Верховного Суда. Недавно мужчина получил оттуда ответ: исполнение судебного решения о взыскании с него денег приостановлено. Но надежды на то, что после дополнительного рассмотрения решение суда отменят и деньги ему вернут, у Максима почти не осталось.





– Если бы я знал, что так все будет, я бы изначально ни копейки не платил. Пусть бы подавали в суд и взыскивали с меня эти деньги. А так они дождались, пока я погашу всю сумму, и только тогда начали со мной судиться. Как так можно поступать? – возмущается Максим.









Ничего не удерживали





В ООО «Трансснип» говорят, что за годы существования фирмы с такой ситуацией столкнулись впервые. По словам Сергея Чеботаря, соучредителя и заместителя директора компании, никаких наличных денег Максим Романко у них не получал и из его зарплаты ничего не удерживали. Больше полугода, рассказывает замдиректора, Максим Романко обещал «заплатить определенную сумму за ремонт фуры», ему верили, но денег мужчина не вносил. Поэтому компания обратилась в суд только осенью.





– Зарплат в конвертах у нас не было и не будет. Нас проверили все службы – и российские, и белорусские – и никаких нарушений не нашли. Суд длился полтора года и во всем разобрался, – резюмирует Сергей Чеботарь.





Из области фантастики





Разобраться, на чьей стороне в этой истории правда, очень сложно. Однако цепляет взгляд официальная сумма заработка Максима. Почти все годы дальнобойщик получал одну и ту же сумму. Например, весь 2015 год каждый месяц ему начисляли по восемь тысяч российских рублей, или около 120 евро в эквиваленте. Дальнобойщики рассказывают, что зарплата водителя – это процент от фрахта (вознаграждения, выплачиваемого компании за перевозку груза).