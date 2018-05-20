Так, они утверждают, что максимум внимания привлек к себе епископ Майкл Карри, глава Епископальной церкви США, который является первым афроамериканцем на этой должности. Его (в честь афроамериканского происхождения Меган) пригласил на церемонию лично принц Гарри, пишут fakty.ua









Избыточно эмоциональная, сопровождавшаяся выразительными жестами, проповедь Карри вызвала у большинства присутствовавших недоумение, а затем — веселье. Так, принцы Чарльз и Уильям едва могли сдержать смех. Сами Меган и Гарри откровенно хихикали. Маркл также одобрительно кивала по время речи. Кейт Миддлтон и герцогиня Камилла обменивались потрясенными взглядами. Смеялся также находившийся в числе гостей Дэвид Бекхэм (его жену Викторию — позже, напротив, раскритиковали за чересчур «похоронное» выражение лица).









А вот на королеву речь американца не произвела благоприятного впечатления. Елизавета II сидела с каменным выражением лица, всем своим видом выражая неодобрение.









В своей речи епископ говорил о рабстве в Америке, о Ветхом завете, о борце за права темнокожих Мартине Лютере Кинге и о важности любви в нашей жизни.





Безусловной звездой дня была также признана дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Трехлетняя принцесса Шарлотта, которая была в числе десяти детей, составлявших свиту невесты, вызвала всеобщий восторг своей непосредственностью и аристократическими манерами. Маленькая принцесса приветствовала публику, по-королевски деликатно помахивая рукой. При этом она не выказывала и тени смущения. Первый раз такое приветствие Шарлотта опробовала на публике в день, когда посещала в роддоме маму, родившую третьего ребенка — принца Луи.









В то же время старший брат Шарлотты четырехлетний принц Джордж (который также был в числе мальчиков-пажей) старался спрятаться от фотографов за спиной у отца.









Многие также обвинили герцогиню Кембриджскую, которая впервые после рождения третьего ребенка вышла в свет, в попытке затмить невесту. Кейт явилась на свадьбу в пальто кремового цвета — почти в белом. Многие сочли, что этот цвет неуместен для гостьи на венчании, где в белом полагается быть только невесте. Ранее СМИ писали, что Кейт Миддлтон обижена на Меган из-за того, что та не пригласила на вечерний прием ее сестру Пиппу. Так что это сочли маленькой местью. К слову, в этом пальто от Alexander McQueen Кэтрин появилась на публике уже в четвертый раз.