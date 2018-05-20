Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Магадане хотят строить как в Беларуси

Северный российский город стал побратимом Барановичей, и теперь планирует перенять белорусский опыт в строительстве.

19 мая Барановичи и российский Магадан подписали соглашение о партнерских отношениях. Побратимства предусматривает прежде всего развитие сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма.

БЕЛТА сообщает, что города договорились «обмениваться информацией и опытом, которые вызывают взаимный интерес, а также организовывать выставки и ярмарки продукции предприятий Барановичей и Магадана».

«Наши побратимские отношения предусматривают сотрудничество в различных сферах. В первую очередь для нас важно развитие индивидуального жилищного строительства. Мы увидели возможности вашего домостроения, есть хорошие предложения. Надеюсь, с появлением нового побратима жилищное строительство в Магадане будет развиваться более интенсивно », – заявил мэр Магадана Юрий Гришан.


В частности, Юрий Гришан обсудил с мэром Барановичей Юрием Громаковским возможности поставок барановичского текстиля в крупнейшую Магаданской торговую сеть.

«Поставлена ​​задача в течение нескольких месяцев обменяться делегациями бизнес-кругов, также в Магадана есть интерес в приобретении белорусских продуктов питания. Уверен, найдем точки соприкосновения и в других сферах. Самое главное, что положено начало сотрудничества», – добавил Юрий Громаковский.

Сегодня Барановичам исполнилось 147 лет. На праздновании Дня города власти отметили, что начало партнерства с Магадане делает праздник «чрезвычайно особенным».

Магадан стал 15 побратимом Барановичей. До сих пор город подписал партнерские соглашения, в частности, с финской Хейнолой, польской Гдыней, австрийским Штокерау и латвийской Елгавой.

10:26 20/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё