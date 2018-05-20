В Магадане хотят строить как в Беларуси
Северный российский город стал побратимом Барановичей, и теперь планирует перенять белорусский опыт в строительстве.
19 мая Барановичи и российский Магадан подписали соглашение о партнерских отношениях. Побратимства предусматривает прежде всего развитие сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма.
БЕЛТА сообщает, что города договорились «обмениваться информацией и опытом, которые вызывают взаимный интерес, а также организовывать выставки и ярмарки продукции предприятий Барановичей и Магадана».
«Наши побратимские отношения предусматривают сотрудничество в различных сферах. В первую очередь для нас важно развитие индивидуального жилищного строительства. Мы увидели возможности вашего домостроения, есть хорошие предложения. Надеюсь, с появлением нового побратима жилищное строительство в Магадане будет развиваться более интенсивно », – заявил мэр Магадана Юрий Гришан.
В частности, Юрий Гришан обсудил с мэром Барановичей Юрием Громаковским возможности поставок барановичского текстиля в крупнейшую Магаданской торговую сеть.
«Поставлена задача в течение нескольких месяцев обменяться делегациями бизнес-кругов, также в Магадана есть интерес в приобретении белорусских продуктов питания. Уверен, найдем точки соприкосновения и в других сферах. Самое главное, что положено начало сотрудничества», – добавил Юрий Громаковский.
Сегодня Барановичам исполнилось 147 лет. На праздновании Дня города власти отметили, что начало партнерства с Магадане делает праздник «чрезвычайно особенным».
Магадан стал 15 побратимом Барановичей. До сих пор город подписал партнерские соглашения, в частности, с финской Хейнолой, польской Гдыней, австрийским Штокерау и латвийской Елгавой.
10:26 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.