В Магадане хотят строить как в Беларуси

19 мая Барановичи и российский Магадан подписали соглашение о партнерских отношениях. Побратимства предусматривает прежде всего развитие сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма.





БЕЛТА сообщает, что города договорились «обмениваться информацией и опытом, которые вызывают взаимный интерес, а также организовывать выставки и ярмарки продукции предприятий Барановичей и Магадана».





«Наши побратимские отношения предусматривают сотрудничество в различных сферах. В первую очередь для нас важно развитие индивидуального жилищного строительства. Мы увидели возможности вашего домостроения, есть хорошие предложения. Надеюсь, с появлением нового побратима жилищное строительство в Магадане будет развиваться более интенсивно », – заявил мэр Магадана Юрий Гришан.









В частности, Юрий Гришан обсудил с мэром Барановичей Юрием Громаковским возможности поставок барановичского текстиля в крупнейшую Магаданской торговую сеть.





«Поставлена ​​задача в течение нескольких месяцев обменяться делегациями бизнес-кругов, также в Магадана есть интерес в приобретении белорусских продуктов питания. Уверен, найдем точки соприкосновения и в других сферах. Самое главное, что положено начало сотрудничества», – добавил Юрий Громаковский.





Сегодня Барановичам исполнилось 147 лет. На праздновании Дня города власти отметили, что начало партнерства с Магадане делает праздник «чрезвычайно особенным».





Магадан стал 15 побратимом Барановичей. До сих пор город подписал партнерские соглашения, в частности, с финской Хейнолой, польской Гдыней, австрийским Штокерау и латвийской Елгавой.