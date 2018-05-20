Рисовал свастику, кричал «Аллах акбар!»





На своей странице в социальной сети Александр делал публикации, которые, согласно следствию, попадают в перечень экстремистских. Привлекло внимание и поведение Александра в Могилевском филиале Белорусского института правоведения, где он обучался на заочной форме. Пострадавшие называют поведение Александра «пропагандой насильственных действий в отношении представителей групп, которых выделяют по расовой и национальной принадлежности», и называют Александра «сторонником идей неонацизма и радикального ислама», передает "Белсат"





Александр Я. Снимок из социальных сетей





Свидетели утверждают, что молодой человек «зиговал» при входе в институт, оскорблял студентов (обзывал жидами и жидомасонами), высказывал угрозы в их адрес, рисовал на доске свастику, мог вести себя агрессивно, включал фашистские марши, читал Коран и выкрикивал «Аллах акбар!».





Задерживали впятером





Известно, что 13 декабря 2017 года Александра насильственно задержали 5 омоновцев во главе с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, когда он был один дома. На руках у парня было направление на стационарное лечение в областную психиатрическую больницу, но на это не обратили внимания. Уже позже за нарушения в ходе обыска Михаила Молчанова, старшего следователя Могилевского межрайонного следственного комитета, привлекли к материальной ответственности.









Александр уже 5 месяцев остается в могилевской тюрьме. 9 февраля судебно-психиатрическая экспертиза признала, что парень не отвечал за свои действия во время совершения правонарушения. Эти результаты поставили под сомнение умышленное преступление по 130 статье. Поэтому суд решит вопрос о мерах безопасности и лечении Александра.





Могилевский областной суд, который рассматривает дело Александра Я.





Когда Александр уже был в заключении, появилось новое обвинение: по статье 339 УК, «хулиганство». За инцидент, к которому никто не имел претензий. Все случилось в коридоре Белорусского института правоведения, где обучался парень. Сторона обвинения считает, что Александр с криками «Аллах акбар» ногой открыл дверь кабинета, за которой стояли две студентки. Двери зацепили палец одной из девушек, вторую ударили по щеке и ноге.





Студентки не обращались за медицинской помощью и не снимали побоев. Сообщили об инциденте исключительно руководству учебного заведения. Но сейчас на судебном процессе они фигурируют в качестве потерпевших. Сторона защиты считает, что девушки могли написать заявление под принуждением. Тем более что показания всех потерпевших совпадают слово в слово.









Другие нестыковки в деле





Александра лишили права участвовать в процессуальных действиях из-за психической болезни, поэтому его интересы представляет отец. В своем выступлении он заявил о фальсификации дела. По его словам, в качестве средства преступления указывается смартфон, который на самом деле был приобретен уже после того, как появились спорные публикации. К аккаунту Александра имели доступ и его друзья, такие же психически больные люди, но следствие не стало выяснять, кто именно делал публикации.





Одно из сообщений Александра в социальных сетях





Вопросы есть и к содержанию публикаций. Например, одну из картинок отец Александра нашел на обложке крупной белорусской газеты. А песня, которую включал Александр в институте и которую студенты называют фашистской, на самом деле народная песня бретонцев.





Картинка, которую отец Александра нашел на обложке крупной белорусской газеты





«Моего сына называют сторонником идей неонацизма и радикального ислама. Почему на суде эти свидетели не смогли ответить на мой вопрос, что такое «радикальный ислам»? – подчеркивает отец задержанного Юрий.





Директор писал докладные в КГБ





В судебном процессе выступили сотрудники Могилевского филиала Белорусского института правоведения. Согласно их показаниям, Александр – способный и образованный студент, но из-за своих проблем со здоровьем не нашел взаимопонимания с однокурсниками. По словам преподавателей, Александр иногда мог вести себя дерзко и нагло.





Могилевский филиал Белорусского института правоведения





Некоторые свидетельствовали, что парень отправлял им на телефон сообщения с масонскими символами. О неадекватном поведении студента директор ВУЗа докладывал своему куратору в КГБ.





«А почему вы обратились именно в КГБ, а не в милицию или другие органы? – интересовались на суде отец заключенного, судья и прокурор. – А у нас с ними самая плотная связь», – отвечал директор.





Также на суде у сотрудников учебного заведения спрашивали, воспринимали ли они слова парня как угрозу. Все свидетели сошлись на том, что реальной угрозы не ощущали.









Следствие боялось, что это может быть второй Казакевич





Родственники Александра Я. не понимают, зачем его до сих пор держат в тюрьме, когда парню необходима врачебная помощь. Кроме психического заболевания, молодой человек имеет и физическое. Ему постоянно нужны лекарства, которые в начале в тюрьме принимать отказывались.





«Содержание в тюрьме ухудшает психическое и физическое состояние моего сына. Зачем делать вред человеку, доводить его здоровье до такого состояния, что его обычную дозу лекарств сейчас увеличили вдвое? Пусть вначале они боялись, говорили, что это может быть второй Казакевич, но после экспертизы почему они его не переводят? Мы только хотим, чтобы нашего сына перевели в закрытое отделение психиатрии, туда, где ему помогут, а не сломают психику окончательно», – говорит мать Александра Я.