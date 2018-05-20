Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Баннер в центре Могилева: счастливого брака у ЛГБТ+ быть не может

Секрет счастливой семьи – чтобы никакой гомосексуальности и чтобы в семье сохранялась иерархия между мужчиной и женщиной.
1 из 2
19 мая в парке Горького православная церковь провела фестиваль для детей и родителей «Семейные традиции». Программа феста была разработана «на основе семейных традиций и ценностей семьи Романовых» — последних правителей Российской империи.

Праздник вышел довольно милым – детям и их родителям в качестве развлечений предлагали поиграть в настольные игры, примерить форму сотрудника ГАИ, перетягивать канат, вязать узлы и многое другое.

В секторе, обозначенном как «Женский клуб», организаторы расположили баннер «Рецепт счастливой семьи». По их мнению, счастливыми в браке могут быть только мужчина и женщина, «однако в мире существует тенденция к распространению гомосексуальных союзов, а в некоторых странах однополым партнерам разрешают даже усыновлять детей».

Ещё один ингредиент счастливой семьи – иерархия между мужем и женой, ведь именно женщины «выходят замуж». И делают это не для того, чтобы держать кого-то под каблуком или удовлетворять чьи-то потребности, а чтобы быть, как за каменной стеной.
#1#
Фестиваль «Семейные традиции» приурочен к 150-летию со дня рождения последнего российского императора Николая II, 100-летию со дня мученической кончины святой царской семьи, а также Международному дню семьи.
Источник: mspring.online
10:05 20/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё