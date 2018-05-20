Баннер в центре Могилева: счастливого брака у ЛГБТ+ быть не может
Секрет счастливой семьи – чтобы никакой гомосексуальности и чтобы в семье сохранялась иерархия между мужчиной и женщиной.
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19 мая в парке Горького православная церковь провела фестиваль для детей и родителей «Семейные традиции». Программа феста была разработана «на основе семейных традиций и ценностей семьи Романовых» — последних правителей Российской империи.
Праздник вышел довольно милым – детям и их родителям в качестве развлечений предлагали поиграть в настольные игры, примерить форму сотрудника ГАИ, перетягивать канат, вязать узлы и многое другое.
В секторе, обозначенном как «Женский клуб», организаторы расположили баннер «Рецепт счастливой семьи». По их мнению, счастливыми в браке могут быть только мужчина и женщина, «однако в мире существует тенденция к распространению гомосексуальных союзов, а в некоторых странах однополым партнерам разрешают даже усыновлять детей».
Ещё один ингредиент счастливой семьи – иерархия между мужем и женой, ведь именно женщины «выходят замуж». И делают это не для того, чтобы держать кого-то под каблуком или удовлетворять чьи-то потребности, а чтобы быть, как за каменной стеной.
#1#Фестиваль «Семейные традиции» приурочен к 150-летию со дня рождения последнего российского императора Николая II, 100-летию со дня мученической кончины святой царской семьи, а также Международному дню семьи.
Источник: mspring.online
10:05 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.