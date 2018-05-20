Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза принц Гарри 19 мая женился на американской актрисе Меган Маркл — торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.





Одним из необычных элементов свадьбы было выступление приглашенного молодоженами американского проповедника Майкла Керри. В отличие от англиканских священников, в ходе своей проповеди он был экспрессивен и весьма эмоционален, что явно не соответствовало королевскому протоколу.





Во время трансляции торжества было заметно, что королева Елизавета II и многие высокородные гости недовольны выступлением проповедника — они поджимали губы и отводили взгляд.





Шокирован был и сэр Элтон Джон. Американские же гости, в числе которых актер Джордж Клуни, от такого выступления получили удовольствие. Не скрывал смеха и футболист Дэвид Бекхэм, а также дети.





Впрочем, даже чересчур американское выступление проповедника торжество не испортило — одномоментно за трансляцией свадьбы следили более миллиона человек, а поздравляют в соцсетях принца Гарри и Меган Маркл миллионы людей со всего мира.



