Королева не одобрила выступившего на свадьбе принца Гарри проповедника
Выступление американского проповедника Майкла Керри на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл шокировало многих гостей торжества в субботу.
Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза принц Гарри 19 мая женился на американской актрисе Меган Маркл — торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.
Одним из необычных элементов свадьбы было выступление приглашенного молодоженами американского проповедника Майкла Керри. В отличие от англиканских священников, в ходе своей проповеди он был экспрессивен и весьма эмоционален, что явно не соответствовало королевскому протоколу.
Во время трансляции торжества было заметно, что королева Елизавета II и многие высокородные гости недовольны выступлением проповедника — они поджимали губы и отводили взгляд.
Шокирован был и сэр Элтон Джон. Американские же гости, в числе которых актер Джордж Клуни, от такого выступления получили удовольствие. Не скрывал смеха и футболист Дэвид Бекхэм, а также дети.
Впрочем, даже чересчур американское выступление проповедника торжество не испортило — одномоментно за трансляцией свадьбы следили более миллиона человек, а поздравляют в соцсетях принца Гарри и Меган Маркл миллионы людей со всего мира.
08:30 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.