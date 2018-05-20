Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Королева не одобрила выступившего на свадьбе принца Гарри проповедника

Выступление американского проповедника Майкла Керри на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл шокировало многих гостей торжества в субботу.

Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза принц Гарри 19 мая женился на американской актрисе Меган Маркл — торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.

Одним из необычных элементов свадьбы было выступление приглашенного молодоженами американского проповедника Майкла Керри. В отличие от англиканских священников, в ходе своей проповеди он был экспрессивен и весьма эмоционален, что явно не соответствовало королевскому протоколу.

Во время трансляции торжества было заметно, что королева Елизавета II и многие высокородные гости недовольны выступлением проповедника — они поджимали губы и отводили взгляд.

Шокирован был и сэр Элтон Джон. Американские же гости, в числе которых актер Джордж Клуни, от такого выступления получили удовольствие. Не скрывал смеха и футболист Дэвид Бекхэм, а также дети.

Впрочем, даже чересчур американское выступление проповедника торжество не испортило — одномоментно за трансляцией свадьбы следили более миллиона человек, а поздравляют в соцсетях принца Гарри и Меган Маркл миллионы людей со всего мира.

08:30 20/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё