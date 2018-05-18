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Трое речичан, которые избили парня, запихнули в багажник и вывезли в лес, получили 19 лет колонии

Суд Речицкого района рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению трёх речичан в совершении злостного хулиганства.

Из показаний потерпевшего гражданина С. следует, что как-то вечером он пришёл в гости к своей знакомой, которая проживает по улице Достоевского. Здесь же, в квартире, находился и его знакомый, гражданин Р., вместе с которым они ранее работали в Москве на стройке. Они выпили по рюмочке и заснули на диване. По словам потерпевшего, он проснулся от того, что гражданин Р. толкал его руками и говорил: «Так не делается»… Девушка стала кричать на обидчика, и тот покинул квартиру.

На следующее утро примерно в 11 часов гражданин С. сходил в магазин, где купил сигареты и водку. Вернувшись в квартиру, вместе с подругой они употребляли спиртное. А в три часа дня ему на телефон позвонил его знакомый Д. и спросил о месте нахождения. Потерпевшему не очень хотелось видеться с ним, и поэтому он солгал, но, как оказалось, звонивший прекрасно знал, где именно находился гражданин С., и спустя некоторое время в квартиру зашли трое агрессивно настроенных молодых парней, которые его избили.

По словам потерпевшего, никакого сопротивления он не оказывал, так как понимал, что это бесполезно: парней больше, и они легко с ним справятся. Он пытался спросить у «обидчиков», за что они его бьют, но парни ничего толком не отвечали, говорили, что за обман.

После избиения молодые люди вместе с потерпевшим вышли на улицу, где все сели в «Пежо», а гражданина С. заперли в багажнике. Он не стал сопротивляться, так как боялся новых избиений. Молодые люди отвезли гражданина С. в лесной массив, где буксировочным тросом привязали его к сосне, а затем оставили одного в лесу и уехали. Спустя какое-то время потерпевший смог самостоятельно развязаться и позвонил в милицию.


– Изучив все материалы уголовного дела, суд признал троих молодых людей виновными в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, совершенных группой лиц, с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство), и назначил им наказание на основании части 3 статьи 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, – рассказала Екатерина Кашицкая, старший помощник прокурора Речицкого района.

– Также молодые люди признаны виновными по части 2 статьи 183 «Ограничение личной свободы человека путём водворения его в какое-либо помещение, связывания и иного насильственного удержания при отсутствии признаков должностного и другого более тяжкого преступления (незаконное лишение свободы), совершённое способом, пасным для жизни и здоровья потерпевшего, и сопровождавшееся мучениями». В общей совокупности молодым людям назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Ольга Никон, "Дняпровец"
09:46 20/05/2018






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