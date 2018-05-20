Многодетная мать Антонина Шайнюк: «Если бы со мной разговаривали по-человечески, о конфликте никто не узнал бы»





Звоним Антонине Шайнюк договориться о встрече. «Только в понедельник, сейчас абсолютно нет времени», – просит войти в положение многодетная мать (на том конце провода слышны голоса детей и лай собаки). Впрочем, героиня взбудоражившего соцсети видеоролика не против ответить на вопросы по телефону.





По словам Антонины, вечером 14 мая в квартиру на улице Оськина пришла директор школы №3. До сих пор женщины не были лично знакомы, многодетная мать видела её пару раз на школьных мероприятиях.





– Директор первым делом спросила о задолженности за газ. Я ей объяснила – вопрос с этой службой решён, часть долга погашена, поэтому я не понимаю, с чего вдруг ко мне снова претензии, – вспоминает тот диалог Антонина Шайнюк.





Многодетная мать-одиночка к визитам школьных учителей давно привыкла, но тут, говорит, опешила.





– В этот раз со мной разговаривали в приказном тоне. Я была в шоке, слушая команды директора: поклеить обои во всех трех комнатах, усыпить собаку и так далее. Ещё и сроки установила – сначала до пятницы, потом подумала и сказала – «недели вам хватит». В противном случае детей поставят на учёт в СОП. Поверьте, если бы со мной разговаривали по-человечески, о конфликте никто бы не узнал. Как многодетная мать я часто общаюсь с социальными службами, ежегодно получаю адресную помощь. Всегда везде ко мне относились по-человечески.





Антонина говорит, что дети живут с ней, к бабушке переезжают только на холодное время года.





– Бабушка живёт недалеко от третьей школы, – делает важное уточнение многодетная мать. – Более того, у меня очень хорошие отношения с учителями третьей школы, поэтому я отправила детей туда учиться. Я не сдаю никакие деньги в фонд школы, потому что у меня нет такой возможности. И со стороны учителей по этому поводу прессинга в мой адрес никогда не было.





Собака болеет с зимы, в ветеринарной клинике диагностировали онкологию. Делать операцию не рекомендовали, так как в силу возраста животное может её не перенести.





– Кристи ходит, ест, пытается играть с детьми. Мы её лечим, просто сейчас перерыв в приёме лекарств, – описывает хозяйка состояние домашнего питомца.





Претензии к запаху в квартире Антонина и вовсе не поняла:





– В любой квартире, где есть животное, присутствует определённый запах. Но он же не ужасен? Правильно?..



