В Беларуси 20 мая почтут память умерших от СПИДа
В Беларуси живет более 19 тыс. человек с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.
В последние годы происходит смещение заражения в старшие возрастные группы (35 лет и старше). В основном инфицирование происходит половым путем (более 80% от всех новых случаев).
Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, традиционно проводится во всем мире в третье воскресенье мая. Одним из знаков памяти и солидарности с людьми, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИД, является красная лента. В этот день существует традиция шитья квилтов — полотен, лоскутных тканевых картин, посвященных памяти близких людей. Также высаживают деревья памяти — по числу лет, прошедших с начала мировой эпидемии СПИДа.
08:57 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.