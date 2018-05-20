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В Беларуси 20 мая почтут память умерших от СПИДа

В Беларуси живет более 19 тыс. человек с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

В последние годы происходит смещение заражения в старшие возрастные группы (35 лет и старше). В основном инфицирование происходит половым путем (более 80% от всех новых случаев). 

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, традиционно проводится во всем мире в третье воскресенье мая. Одним из знаков памяти и солидарности с людьми, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИД, является красная лента. В этот день существует традиция шитья квилтов — полотен, лоскутных тканевых картин, посвященных памяти близких людей. Также высаживают деревья памяти — по числу лет, прошедших с начала мировой эпидемии СПИДа. 
08:57 20/05/2018






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