В Беларуси 20 мая почтут память умерших от СПИДа

В последние годы происходит смещение заражения в старшие возрастные группы (35 лет и старше). В основном инфицирование происходит половым путем (более 80% от всех новых случаев).





Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, традиционно проводится во всем мире в третье воскресенье мая. Одним из знаков памяти и солидарности с людьми, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИД, является красная лента. В этот день существует традиция шитья квилтов — полотен, лоскутных тканевых картин, посвященных памяти близких людей. Также высаживают деревья памяти — по числу лет, прошедших с начала мировой эпидемии СПИДа.