Отец за сына. Судный круг

Александр Скрыпник пять лет добивается наказания для человека, который, как он убеждён, виновен в смерти его сына





25-летний дальнобойщик Андрей Скрыпник погиб днем 19 июля 2013г. на автомобильной стоянке на трассе М5 (Минск - Гомель) возле Жлобина. Последнюю минуту его жизни зафиксировала видеокамера. На записи видно, что водитель выполнял некий ремонт фуры Renault Magnum, на которой ехал в Минск загружаться отходами пластмассы, чтобы потом отправиться в Брянскую область. Он поднял кабину, и машина начала самопроизвольное движение. Андрей пытался остановить фуру, но она, набирая скорость, врезалась в стоящий на пути рефрижератор. Молодой человек оказался зажат между двумя большегрузами и умер до приезда скорой.





Очевидно, что если бы Александр Скрыпник после первых жалоб опустил руки, смирился с гибелью сына «по собственной неосторожности», то и дела этого не было. Правда, главная версия отца о том, машина вышла в рейс технически неисправной по вине работодателя - директора ЧТУП «Плауэн-Транс» Сергея Кононовича, который и несет ответственность за состояние автомобиля, из-за экономии не содержавшего в штате не только автомеханика, но и автослесаря, официального подтверждения не получила. Скрыпник был уверен, что собственник незаконно переоборудовал Renault Magnum: на старое шасси была установлена новая кабина от другой модели, что и могло привести к трагедии.





Автоэкспертиза была проведена поверхностно. «Эксперт признал автомобиль исправным, из неисправностей им указаны две лысые покрышки и поврежденный корд на одной из них. Какое они отношение имеют к самопроизвольному движению автомобиля? Сын погиб из-за того, что машина не заглохла!» - возмущался потерпевший.





Многочисленные проверки cле­до­вателей Жлобинского РОСК завершались отказами в возбуждении уголовного дела. По их выводам, молодой водитель погиб по собственной неосторожности, потому как проигнорировал требования техники безопасности при ремонте автомобиля. Всего следователи вынесли 7 таких постановлений.





Александр Скрыпник проводил собственное расследование, мотался между Витебском, Жлобином, Гомелем и Минском, где в разных кабинетах с фактами на руках доказывал неправоту органа предварительного расследования. В итоге он добился возбуждения уголовного дела по ч.2 ст.306 УК («по факту нарушения правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)»). Однако следователи УСК по Гомельской области дважды дело прекращали «за отсутствием в действиях Кононовича С.Н. состава преступления».





В конце 2017г. крыпник совершил очередной круг хождения по кабинетам и сумел убедить Генпрокуратуру в том, что следователи СК были, мягко говоря, неправы. В результате по инициативе Генпрокуратуры уголовное дело возобновили и направили его прокурору Гомельской области для организации производства предварительного следствия - редкий случай - прокурорским работником.





До суда дело довела прокуратура Жлобинского района. 28 апреля следствие завершилось. Четвертый круг хождений отца в поисках своей правды замкнулся. Кононовичу предъявили обвинение. Следствие пришло к выводу, что он «допустил 19 июля 2013г. к выполнению работы водителя автомобиля Скрыпника А.А., принятого на работу в ЧТУП водителем на основании приказа директора от 26.09.2012г., не прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда… Своими действиями Кононович совершил нарушение правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны труда), повлекшее по неосторожности смерть человека, то есть преступление, предусмотренное ст.306 ч.2 УК РБ».





Санкция этой статьи - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Рассмотрение дела начнется 18 мая в суде Жлобинского района.









И это еще не все. Из уголовного дела были выделены материалы «по факту возможной фальсификации протокола проведения проверки знаний по вопросам охраны труда работниками ЧТУП «Плауэн-Транс». На что, кстати, в своих жалобах Александр Скрыпник неоднократно обращал внимание. Как он рассказал «БелГазете», 5 человек в ходе следствия дали ложные показания, хотя были уведомлены об уголовной ответственности за это: «В данном случае речь идет о состряпанных документах, что мой сын 20 мая 2013г. сдавал экзамены по технике безопасности. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела один из следователей, сославшись на этих свидетелей, подробно расписал, как Андрей тащил билет, хорошо ответил на все вопросы и, естественно, расписался. И все бы хорошо, но в этот день мой сын находился дома в Витебске, а не в Гомеле!».





Отец предоставил прокуратуре имевшиеся у него доказательства. По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.401 УК (дача ложных показаний). Среди возможных фигурантов - ныне обвиняемый директор ЧТУП «Плауэн-Транс» Сергей Кононович, его отец и еще трое работников.