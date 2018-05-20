Власти Кубы уточнили число погибших в катастрофе

Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.





Среди жертв катастрофы пять детей, а также двадцать священников евангелической церкви.





Всего на борту находились 113 человек, включая шесть членов экипажа.





Ранее Искьердо сообщил, что специалисты обнаружили один из двух черных ящиков разбившегося самолета.





Напомним, Boeing-737 разбился в аэропорту Гаваны через несколько минут после взлета. Воздушное судно было выпущено в 1979 году, однако имело все необходимые разрешения на работу.





Кубинские власти проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося.