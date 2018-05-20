Власти Кубы уточнили число погибших в катастрофе
В аэропорту Гаваны в результате авиакатастрофы погибли 110 человек, еще трое ранены. Об этом сообщает The Gazette со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.
Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Среди жертв катастрофы пять детей, а также двадцать священников евангелической церкви.
Всего на борту находились 113 человек, включая шесть членов экипажа.
Ранее Искьердо сообщил, что специалисты обнаружили один из двух черных ящиков разбившегося самолета.
Напомним, Boeing-737 разбился в аэропорту Гаваны через несколько минут после взлета. Воздушное судно было выпущено в 1979 году, однако имело все необходимые разрешения на работу.
Кубинские власти проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося.
08:01 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.