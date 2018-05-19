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А вы знали? Для платья невесты на королевской свадьбе есть 4 особых правила

В день бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл эксперт рассказал о секретных традициях создания королевских свадебных нарядов в Великобритании.


Знаменитое белое платье невесты, ставшее символом свадебного торжества, которое сегодня многими воспринимается как нечто само собой разумеющееся, впервые в истории было надето как раз на свадьбе британских королевских особ.

Традиция надевать на свадьбу белое платье пошла от королевы Виктории, которая в 1840 году выходила замуж за своего любимого принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, и именно тогда оно впервые было надето, рассказал в беседе на радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.          

"Этикет и дресс-код королевских свадеб достаточно жесткий в Британии. В наряде невесты должны быть соблюдены четыре принципа — одно старое, одно новое, одно заимствованное и голубая лента. По традиции заимствованная — это та самая тиара, появившаяся еще с начала ХХ века. Новое, как это было у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, это сережки невесты, которые обычно дарит отец. В качестве старого, как правило, берут какую-то деталь с предшествующей королевской свадьбы, например, кружева. А голубая лента как символ чистоты и непорочности обычно куда-то зашивается так, что ее не видно", — рассказал Ковалев.


Sputnik.by
21:11 19/05/2018






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