



Знаменитое белое платье невесты, ставшее символом свадебного торжества, которое сегодня многими воспринимается как нечто само собой разумеющееся, впервые в истории было надето как раз на свадьбе британских королевских особ.





Традиция надевать на свадьбу белое платье пошла от королевы Виктории, которая в 1840 году выходила замуж за своего любимого принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, и именно тогда оно впервые было надето, рассказал в беседе на радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.





"Этикет и дресс-код королевских свадеб достаточно жесткий в Британии. В наряде невесты должны быть соблюдены четыре принципа — одно старое, одно новое, одно заимствованное и голубая лента. По традиции заимствованная — это та самая тиара, появившаяся еще с начала ХХ века. Новое, как это было у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, это сережки невесты, которые обычно дарит отец. В качестве старого, как правило, берут какую-то деталь с предшествующей королевской свадьбы, например, кружева. А голубая лента как символ чистоты и непорочности обычно куда-то зашивается так, что ее не видно", — рассказал Ковалев.



