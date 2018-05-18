В рейтинг QS лучших студенческих городов Беларусь не попала
Возглавил список лучших городов мира для жизни студентов по версии университетского рейтинга QS Лондон. На втором месте оказался Токио, замыкает тройку лидеров Мельбурн, пишет thinktanks.by
В рейтинг вошло довольно много европейских городов. Только в первой десятке помимо Лондона оказался Париж (на 5-м месте), Мюнхен (на 6-м) и Берлин (на 7-м). Белорусские города в рейтинге не присутствуют. Зато в нем нашлось место для столиц соседних государств. Москва в общем рейтинге заняла 28-ю строчку, Варшава - 53-ю и Вильнюс - 84-ю позицию.