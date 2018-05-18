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В рейтинг QS лучших студенческих городов Беларусь не попала

Зато в нем присутствуют столицы соседних стран - Москва, Варшава и Вильнюс.

Возглавил список лучших городов мира для жизни студентов по версии университетского рейтинга QS Лондон. На втором месте оказался Токио, замыкает тройку лидеров Мельбурн, пишет thinktanks.by

 101 студенческий город оценивали по ряду показателей: доступность жизни (по этому показателю первое место занял Будапешт), активность работодателей, «студенческий микс» (студенты из каких стран хотят учиться в этом городе), средний конкурс, рейтинги вузов города. В этом году также учитывались отзывы иностранных студентов, которые уже учатся в городе.

 


В рейтинг вошло довольно много европейских городов. Только в первой десятке помимо Лондона оказался Париж (на 5-м месте), Мюнхен (на 6-м) и Берлин (на 7-м).  Белорусские города в рейтинге не присутствуют. Зато в нем нашлось место для столиц соседних государств. Москва в общем рейтинге заняла 28-ю строчку, Варшава - 53-ю и Вильнюс - 84-ю позицию.

19:28 19/05/2018






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