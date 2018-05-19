Оршанка станет героем документального фильма о войне

В фильме будет два героя - один из них воевал на стороне немце, пошёл в 17 лет добровольцем на фронт. Вторая - женщина Александра Барковская, которая в 19 лет оказалась на оккупированной территории. На себе она почувствовала все ужасы войны, видела преступления фашистов, но пострадала и от партизан. Муж женщины вернулся раненый и контуженный. Сейчас она живет в Орше где и проходила первая часть съёмок.

Вторая часть съёмок будет проходить в Германии где должен быть отснят материал о судьбе немецкого солдата.

Фильм снимается за счет пожертвований, собираемых на российском сайте. На данный момент собрано лишь 2% от нужной суммы в 1.500.000 российских рублей.









"Ей 95, ему 92. Она - представитель народа-победителя, он - побежденный, бывший военнопленный, человек, разочаровавшийся в своих юношеских идеалах. Как черная и белая пешки на шахматной доске они наблюдали партию с противоположных сторон и при этом оба - из гущи событий. " - говорят авторы про своих героев.



