Лобовое ДТП в Гродно: есть пострадавшие
В пятницу вечером в Гродно во время ливня произошло лобовое столкновение двух «французов» – Renault и Citroen.
Согласно информации autogrodno.by, инцидент случился на улице Ольги Соломовой.
В поворот не вписалось Renault Scenic – авто снес несколько пролетов ограждения на разделительной полосе. После этого машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Citroen Picasso.
В результате ДТП пострадал водитель Citroen. Он был доставлен в больницу. На месте аварии работали сотрудники МЧС.
19:00 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.