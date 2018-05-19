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Лобовое ДТП в Гродно: есть пострадавшие

В пятницу вечером в Гродно во время ливня произошло лобовое столкновение двух «французов» – Renault и Citroen.


Согласно информации autogrodno.by, инцидент случился на улице Ольги Соломовой.
В поворот не вписалось Renault Scenic – авто снес несколько пролетов ограждения на разделительной полосе. После этого машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Citroen Picasso.


В результате ДТП пострадал водитель Citroen. Он был доставлен в больницу. На месте аварии работали сотрудники МЧС.


19:00 19/05/2018






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