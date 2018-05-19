Лобовое ДТП в Гродно: есть пострадавшие





Согласно информации autogrodno.by, инцидент случился на улице Ольги Соломовой.

В поворот не вписалось Renault Scenic – авто снес несколько пролетов ограждения на разделительной полосе. После этого машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Citroen Picasso.









В результате ДТП пострадал водитель Citroen. Он был доставлен в больницу. На месте аварии работали сотрудники МЧС.



