Сейчас Чалый находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа, пишет TUT.BY





На Сергея напали около полуночи. Он вместе с двумя друзьями вышел из бара, а через пару минут к ним подбежали пять человек и начали избивать. Били целеноправленно: «Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове – на теле даже синяков нет. Все выглядело довольно странно. Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем».





Сергей Чалый написал заявление в милицию на нападавших. Вот только там почему-то «долго не хотели принимать заявление и вызывать скорую», рассказал он. По предположению Сергея, на восстановление понадобится не меньше месяца.