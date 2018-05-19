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Экономиста и автора программы на TUT.BY Сергея Чалого избили неизвестные. Он получил перелом носа и ЧМТ

Сегодня ночью пятеро неизвестных напали на экономиста и автора программы «Экономика на пальцах» на TUT.BY Сергея Чалого. Притом, по мнению Сергея, нападение было спланировано и организовано только с одной целью: избить конкретно его.

Экономиста и автора программы на TUT.BY Сергея Чалого избили неизвестные. Он получил перелом носа и ЧМТ
Сейчас Чалый находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа, пишет TUT.BY.

На Сергея напали около полуночи. Он вместе с двумя друзьями вышел из бара, а через пару минут к ним подбежали пять человек и начали избивать. Били целеноправленно: «Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове – на теле даже синяков нет. Все выглядело довольно странно. Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем».

Сергей Чалый написал заявление в милицию на нападавших. Вот только там почему-то «долго не хотели принимать заявление и вызывать скорую», рассказал он. По предположению Сергея, на восстановление понадобится не меньше месяца.

18:14 19/05/2018






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