Загадка: в России сфотогорафировали машину с белорусским номером с «9» на конце. Что это такое?
Снимок с автомобилем, который имеет регистрационный номер несуществующего белорусского региона, активно распространяется в социальных сетях.
Фото нарушителя парковки были сделано в России, пишет НН. Скорее всего, «9» в конце номера используется, чтобы избежать штрафов, выписывающихся в автоматическом режиме.
Позиция ГАИ Беларуси остается неизменной: в номерах автомобилей используется нумерация от 1 до 7, которые означает принадлежность к определенному региону — от Брестчины до Минска.
С «0» ездят автомобили внутренних войск. Номера с цифрой «8» использует спецтранспорт на закрытых территориях.
Использование самодельного номера с «9» на конце карается законом. Владелец такого номера может получить штраф (от 10 до 20 базовых) или 2 года «химии».
16:36 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.