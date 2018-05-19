Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Загадка: в России сфотогорафировали машину с белорусским номером с «9» на конце. Что это такое?

Снимок с автомобилем, который имеет регистрационный номер несуществующего белорусского региона, активно распространяется в социальных сетях.


Фото нарушителя парковки были сделано в России, пишет НН. Скорее всего, «9» в конце номера используется, чтобы избежать штрафов, выписывающихся в автоматическом режиме.

Позиция ГАИ Беларуси остается неизменной: в номерах автомобилей используется нумерация от 1 до 7, которые означает принадлежность к определенному региону — от Брестчины до Минска.
С «0» ездят автомобили внутренних войск. Номера с цифрой «8» использует спецтранспорт на закрытых территориях.
Использование самодельного номера с «9» на конце карается законом. Владелец такого номера может получить штраф (от 10 до 20 базовых) или 2 года «химии».


16:36 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё