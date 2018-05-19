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В Азербайджане дети будут ходить в детсад с одного года

Парламент Азербайджана 18 мая утвердил изменения в закон "Об образовании", согласно которому дети будут привлекаться в дошкольные учреждения не с трех лет, а с одного года.

Об этом сообщает Trend. Во время обсуждения данной поправки руководитель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли заявил, что данный шаг был принят с целью удовлетворения реальных потребностей населения. "В мире даже есть случаи, когда детей отдают в детский сад с двух-трех месяцев. 


Но реальность в Азербайджане такова, что в течение одного года ребенок должен получать материнское воспитание. Мы предлагаем внести изменения в законе "Об образовании" для того, чтобы дети привлекались в детский сад с одного года". 


16:05 19/05/2018






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