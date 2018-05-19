В Азербайджане дети будут ходить в детсад с одного года
Парламент Азербайджана 18 мая утвердил изменения в закон "Об образовании", согласно которому дети будут привлекаться в дошкольные учреждения не с трех лет, а с одного года.
Об этом сообщает Trend. Во время обсуждения данной поправки руководитель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли заявил, что данный шаг был принят с целью удовлетворения реальных потребностей населения. "В мире даже есть случаи, когда детей отдают в детский сад с двух-трех месяцев.
Но реальность в Азербайджане такова, что в течение одного года ребенок должен получать материнское воспитание. Мы предлагаем внести изменения в законе "Об образовании" для того, чтобы дети привлекались в детский сад с одного года".
16:05 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.