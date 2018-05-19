Авторитет на счётчике

Судьба некоего гражданина, предъявившего иск криминальному авторитету Сергею Молнару (на фото), неизвестна. Ни он, ни ответчики, ни их законные представители на заседание в Верховный суд не явились





Следствие ﻿по этому делу длилось около двух лет. Сергея Молнара и его подельников обвиняли в создании преступной организации (ПО) и членстве в ней, грабежах, разбоях, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, умышленном уничтожении имущества, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении служебными полномочиями. Всего в 100 томах дела было зафиксировано более 80 эпизодов преступной деятельности.





Справка





Процесс по делу бобруйской ОПГ начался 14 марта 2016 г. Приговор в отношении 30 обвиняемых был оглашен 31 мая 2017г. Сергей Молнар, 1964 г.р., судом первой инстанции был признан виновным «в деятельности по созданию преступной организации и в руководстве преступной организацией». Только за это на основании ч.1 ст.285 УК он получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также Молнар обвинялся в совершении преступлений еще по 9 статьям УК. Окончательно Молнар получил 18 лет колонии усиленного режима. По неофициальной информации, в профессиональном криминальном мире у него был статус положенца, т.е. «находился на положении вора в законе». Судебное разбирательство проходило в Могилеве в тюрьме N4 в закрытом заседании. Один из фигурантов этого дела отделался штрафом, остальных приговорили к срокам от 5 до 15 лет. 17 ноября 2017г. судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда также в закрытом режиме рассмотрела жалобы обвиняемых и оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.





В этой криминальной истории была и еще одна сторона - потерпевшие. Сколько человек получили такой статус, доподлинно неизвестно. До начала судебного разбирательства СМИ, ссылаясь на правоохранителей, сообщали, что по делу проходит более 500 потерпевших. Родственники обвиняемых утверждали, что на самом деле таковых всего 63 человека, из них 8 находились в местах лишения свободы, 1 - в ЛТП, 2 - бомжи. Часть из них стала жертвами мошенничества с квартирами, другие - лишились имущества, известны два случая поджога автомобилей, или пострадали от вымогательства. Как бы там ни было, но по закону каждый из потерпевших имел право заявить к своим обидчикам гражданские иски о возмещении как имущественного, так и морального вреда. Таковых оказалось немного.





По сведениям «БелГазеты», в судебном процессе лишь 11 человек заявили гражданские иски. Однако в своих заявлениях они, как отмечено в приговоре, были «непоследовательны», заявл дополнительные требования и суд не смог произвести подробный расчет без отложения разбирательства по уголовному делу. Суд признал за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передал «вопрос об их размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства».





Был и еще один существенный момент. Некоторые потерпевшие предъявили счет лицу, освобожденному от уголовной ответственности на основании ст.20 УК, к которому иск о взыскании причиненного им преступлением ущерба можно предъявлять лишь в гражданском порядке.









Традиционно в делах о ПО присутствуют так называемые «двадцаточники» (от ст.20 УК), которые добровольно заявляют о существовании ПО, признают себя ее участниками, активно сотрудничают со следствием, благодаря чему освобождаются от уголовной ответственности и получают статус свидетеля. «Двадцаточников» в «деле Молнара» было не менее пяти. Один из них - некто Алексей Николаенок по кличке Леша Лысый - входил в группу «риелторов», которые проворачивали аферы с квартирами. С одной стороны, их жертвами становились люди, злоупотребляющие алкоголем, с другой - те, кто потом эту недвижимость приобретал, не зная, что ее «отжали» у бывшего владельца.





В материалах уголовного дела Николаенок не раз упоминается. Вот лишь несколько цитат о нем: «Воспользовавшись тяжелым материальным положением, в ходе личных встреч склонил к отчуждению объекта недвижимости на условиях предоставления более дешевого жилого помещения и выплаты дополнительной суммы, не согласовав ее размер… Лицо, освобожденное от уголовной ответственности на основании ст.20 УК, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Молнаром С.И., умышленно, действуя в составе организованной группы, путем обмана завладело имуществом в особо крупном размере…»





КУДА ПРОПАЛ КАССАТОР?





По имеющимся в распоряжении «БелГазеты» данным, в материалах дела упоминается более 60 сделок с недвижимостью в Минске, Бобруйске, населенных пунктах Бобруйского и других районов Могилевской и Витебской областей. По самым скромным подсчетам, «риелторы» принесли доход группировке на сумму $300 тыс. Речь о десятках потерпевших, но лишь немногие заявили иски в уголовном суде. А сколько же решившихся идти дальше, в суд по гражданским делам?





Вопрос очень личный, такие дела особо не афишируются. Известно, что двое из одиннадцати потерпевших обратились в Могилевский облсуд с исками о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, к Сергею Молнару и Алексею Николаенку. Один из них остался неудовлетворенным и обратился в Верховный суд с кассационной жалобой на решение областного суда.





Заседание судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда было назначено на 10 мая. Автор этих строк намеревался узнать подробности этого гражданского дела и пообщаться с человеком, который предъявил счет криминальному авторитету, который, по словам белорусских борцов с оргпреступностью, хотел поставить под свой контроль всю республику. Молнар хоть и в изоляции, но, вероятно, на свободе остаются некоторые члены его ОПГ, так что нужно иметь мужество, чтобы, образно выражаясь, «поставить на счетчик» такого фигуранта. По неофициальной информации, мужчина стал жертвой мошенничества при обмене квартир в Бобруйске. Увы… Заседание длилось всего несколько минут. Ни кассатор (истец), ни ответчики, ни их законные представители в суд не явились. Молнар, понятно, физически не мог, говорят, он до сих пор находится в могилевской тюрьме, Николаенок, возможно, не счел нужным, а вот причина неявки заинтересованного лица осталась невыясненной.









На предложение суда рассматривать дело в отсутствие истца, представитель прокуратуры сказала: «Данное дело является очень сложным, с учетом доводов, высказанных кассатором в кассационной жалобе, необходимо его присутствие. Полагаю, что рассматривать данное дело в отсутствие кассатора нецелесообразно».





Судебная коллегия с учетом «неоднозначной позиции по предмету заявленных требований и доводов его кассационной жалобы» определила отложить судебное разбирательство, обязав истца явиться на судебное заседание. Так в этом и без того непростом гражданском деле появилась и своеобразная интрига. А все в порядке с кассатором? Об этом станет известно 31 мая.



