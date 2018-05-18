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Земные страсти: буддийский монах подал в суд на обитель из-за переработок

В Японии буддийский монах подал в суд на монастырь, в котором служит, из-за переработок. Об этом сообщает Channel News Asia.


Мужчина требует у одного из храмов на горе Коя-сан недалеко от города Осака компенсацию в размере 78 тысяч долларов. Его заставляли работать в кафе для туристов на протяжении двух месяцев без выходных, его другие обязанности также выходили за рамки духовной практики. В результате из-за переработок он впал в депрессию, сообщил представитель истца Норитакэ Сиракура (Noritake Shirakura).

«Если вы монах, то время вашей работы в монастыре никак не регулируется, — сказал Сиракура. — Вам дают задания и говорят, что это часть религиозного воспитания. А раз уж это воспитание, то необходимо преодолевать серьезные трудности». По его словам, на суде он и его клиент, имя которого не раскрывается, планируют доказать, что такой подход устарел.

В 2015 году, когда район отмечал 1200-ю годовщину, монаха заставили работать 64 дня подряд, отметил его защитник. Кроме того, в некоторые дни он трудился по 17 часов без перерыва.

По информации телеканала, подобные разбирательства — редкость для Японии. В 2017 году храм Хигаси Хонгандзи («Храм великого обета Будды») в Киото принес публичные извинения за то, что сотрудникам религиозного заведения не оплачивались сверхурочные.

Переработки — одна из главных социальных проблем в Японии. Смерть по причине переутомления на работе даже имеет отдельное название — кароси. Сообщается, что за прошлый год в стране был зафиксирован 121 случай кароси.


Коя-сан — гора, на которой находятся многочисленные храмы и монастыри буддийской школы сингон, одной из основных буддийских школ Японии, сообщает Lenta.ru


15:00 19/05/2018






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