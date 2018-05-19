Ведь, как выяснилось, однокомнатная квартира, куда должен был переехать мужчина, оказалось без газа и горячей воды.





Переехать из уютной однокомнатной квартиры по улице Томина в Гродно инвалид Юрий Синаевский решил еще два года назад. Квартира расположена на первом этаже, а потому мужчине мешал постоянный шум машин и разговоры прохожих. На объявление в интернете об обмене откликнулась риэлтерская фирма «Агентство хороших квартир», которая предложила за гонорар помочь Юрию продать его однокомнатную квартиру и приобрести другую.





«Когда меня привели сюда, мне стало плохо. Я говорю – это квартира? Это же студия. Это непонятно что. Можно ли в ней жить? Газа здесь нет. Колонка здесь газовая», – рассказывает Тамара Синаевская, мать Юрия.





О том, что газ провести невозможно, Юрий с гражданской женой Еленой узнали уже после того, как оформили квартиру и заплатили деньги.





«Обращались в Горгаз. Сказали – там нельзя подключать газ. Потому что нет стен. Нельзя в квартире спать с газом одновременно, комната чтобы была с кухней. Возводите стены. А почему новый владелец должен нести затраты и строить новые стены? Зачем ему это нужно? Он покупал себе, хотел готовую квартиру», – говорит гражданская жена Юрия, Елена Воронко.





В скором времени покупатели узнала и о других проблемах хрущевки-студии с евроремонтом. Перепланировка была сделана без изменений в техпаспорте, а штрафы за нарушение теперь ложатся на плечи новых собственников. К тому же в квартире отсутствует горячее водоснабжение.





«Человека обманули… Не все были представлены документы о том, что была совершена незаконная перепланировка, нет разрешения. Далее, что газовой колонки здесь, водоснабжения здесь тоже нет», – говорит представитель Юрия по доверенности, юрист Евгений Жуков.





Попытки обратиться в агентство и отменить сделку проблемы не решили. Матери Юрия ответили, что, мол, мужчина же видел, что покупал. Правда нашему телеканалу в «Агентстве хороших квартир» ситуацию описали иначе.









«Неужели вы думаете, что, если бы она действительно была нежилая, то судья бы там еще такое время брал на рассмотрение дела? Насколько мне известно, там есть и газ, и вода. Он покупал ее не через наше агентство», – уверяет юрист Роман Смирнов из «Агентства хороших квартир».





По информации «Агентства хороших квартир», сделка касалась только продажи квартиры на улице Томина, а проблемное жилье Юрий купил самостоятельно. Сейчас через суд мать мужчины пытается доказать, что риэлторы просто воспользовались доверием инвалида, который имеет психические особенности в развитии, и специально не оформили договор.





«Это, говорит, у них так практикуется – брать в карман без оформления. Где, говорю, договор на эту квартиру? У нас – видите как… Даже на суде он сказал, что у них практикуется так», – говорит мать Юрия.



