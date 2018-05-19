Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Водитель российского автобуса, «забывший» в паспорте 100 евро для таможенников, может остаться на 5 лет в белорусской колонии

Заведено уголовное дело в отношении водителя российского туристического автобуса, сообщает Брестская таможня.

Возвращаясь из Польши с 28 литрами контрабандного алкоголя через пункт пропуска «Брест», он положил в свой паспорт 100 евро для таможенников.

 За лишний алкоголь российский водитель оштрафован.

 

Кроме того, возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку. На следующие пять лет водитель может остаться в белорусском колонии.

12:44 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё