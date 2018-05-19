Возвращаясь из Польши с 28 литрами контрабандного алкоголя через пункт пропуска «Брест», он положил в свой паспорт 100 евро для таможенников.

За лишний алкоголь российский водитель оштрафован.

Кроме того, возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку. На следующие пять лет водитель может остаться в белорусском колонии.