Водитель российского автобуса, «забывший» в паспорте 100 евро для таможенников, может остаться на 5 лет в белорусской колонии
Заведено уголовное дело в отношении водителя российского туристического автобуса, сообщает Брестская таможня.
Возвращаясь из Польши с 28 литрами контрабандного алкоголя через пункт пропуска «Брест», он положил в свой паспорт 100 евро для таможенников.
Кроме того, возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку. На следующие пять лет водитель может остаться в белорусском колонии.
12:44 19/05/2018
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