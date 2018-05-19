"Планируется уйти от использования сертификата к техпаспорту транспортного средства. Вместо этого министерством транспорта и коммуникаций будет выдаваться документ, подтверждающий прохождение гостехосмотра", - проинформировал представитель ГАИ.





По его словам, в будущем предполагается перейти на электронный документооборот, который позволит сотрудникам МВД получать информацию о прохождении гостехосмотра в реальном времени, получив доступ к соответствующей базе данных. Определенные шаги в этом направлении со стороны МВД были сделаны в прошлом году, добавил Александр Занимон.







