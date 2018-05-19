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В Беларуси предлагается оформлять результаты прохождения гостехосмотра в электронном виде

Об этом сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон во время круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта "Об изменении Закона РБ "О дорожном движении". Об этом сообщает БелТА.

"Планируется уйти от использования сертификата к техпаспорту транспортного средства. Вместо этого министерством транспорта и коммуникаций будет выдаваться документ, подтверждающий прохождение гостехосмотра", - проинформировал представитель ГАИ. 

По его словам, в будущем предполагается перейти на электронный документооборот, который позволит сотрудникам МВД получать информацию о прохождении гостехосмотра в реальном времени, получив доступ к соответствующей базе данных. Определенные шаги в этом направлении со стороны МВД были сделаны в прошлом году, добавил Александр Занимон.



12:26 19/05/2018






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