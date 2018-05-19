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Трагедия в небе над Кубой: самолет задел электропровода, пытаясь вернуться в аэропорт

Разбившийся близ Гаваны пассажирский самолет после взлета предпринял попытку вернуться в аэропорт и задел линию электропередачи. Об этом сообщила газета Granma со ссылкой на очевидцев, пишет ТАСС.

© AP Photo/Ramon Espinosa

По их словам, самолет развернулся, чтобы вернуться в аэропорт, и задел электропровода.

Издание также сообщает, что почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. По данным Granma, исключение составляли пять иностранцев и члены экипажа.

Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики.

Газета отметила, что первые команды спасателей прибыли к месту авиакатастрофы через 12 минут после падения лайнера. Примерно через два часа после ЧП в Гаване начался ливень, что серьезно затруднило работу спасателей.

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин, на его борту находились 105 человек.


Лайнер упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны. По предварительным данным, погибли более 100 человек. После крушения четыре человека были госпитализированы, один из них впоследствии скончался в больнице.


12:21 19/05/2018






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