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Принц Гарри стал герцогом

В день бракосочетания своего внука с Меган Маркл королева Великобритании пожаловала принцу Гарри титул. Он стал герцогом Сассекским.

Принц Гарри (Фото: Frank Augstein / AP)

Королева Великобритании по традиции в день свадьбы пожаловала своему внуку принцу Гарри титул: он стал герцогом Сассекским, сообщает Reuters со ссылкой на королевскую пресс-службу.

Таким образом, его полный титул стал герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.

Меган Маркл после церемонии бракосочетания, которая начнется в полдень 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка, будет носить титул герцогини Сассекской, пишет rbc.ru

11:42 19/05/2018






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