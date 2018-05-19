Принц Гарри стал герцогом
В день бракосочетания своего внука с Меган Маркл королева Великобритании пожаловала принцу Гарри титул. Он стал герцогом Сассекским.
Принц Гарри (Фото: Frank Augstein / AP)
Королева Великобритании по традиции в день свадьбы пожаловала своему внуку принцу Гарри титул: он стал герцогом Сассекским, сообщает Reuters со ссылкой на королевскую пресс-службу.
Таким образом, его полный титул стал герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.
Меган Маркл после церемонии бракосочетания, которая начнется в полдень 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка, будет носить титул герцогини Сассекской, пишет rbc.ru
11:42 19/05/2018
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