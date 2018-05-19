Принц Гарри стал герцогом

Принц Гарри (Фото: Frank Augstein / AP)





Королева Великобритании по традиции в день свадьбы пожаловала своему внуку принцу Гарри титул: он стал герцогом Сассекским, сообщает Reuters со ссылкой на королевскую пресс-службу.





Таким образом, его полный титул стал герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.



