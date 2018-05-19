



В Барнауле на улице Балтийской произошел прорыв трубопровода, в результате которого поток воды обрушился на проходившую мимо пенсионерку. После того как видео инцидента появилось в интернете и средствах массовой информации, произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю.





Как сообщается на официальном сайте ведомства, инцидент произошел в четверг, 17 мая. "Поток воды попал на проходившую мимо пожилую женщину. Сведений о причинении вреда ее здоровью в настоящее время не имеется", - говорится в сообщении СК.





"Я вообще в этот момент выходила из подъезда, шла, и обрушилась стена как бы воды, и в этот момент как раз вышла женщина. Она была напугана, но спокойно дошла до дома, только промокшая", - рассказала журналистам очевидица произошедшего.









В Сибирской генерирующей компании изданию пояснили, что при прорыве трубопровода температура воды не превышала 40 градусов и была безопасной для человека.





Видео инцидента опубликовал телеканал "Катунь24".



