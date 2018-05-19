В авиакатастрофе на Кубе выжили два человека

Фото: Zuma/Тасс

Также сообщается, что были спасены три человека, но один из них вскоре умер от ожогов.





Всего на борту самолета Boeing-737 было 105 человек, в том числе пятеро детей. Лайнер арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion у мексиканской компании Global Air. 18 мая самолет совершал внутренний рейс из Гаваны в Ольгин и пилотировался иностранным экипажем. Воздушное судно упало в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас и загорелось.









Все пассажиры самолета были иностранными гражданами. Пока нет информации о том, были ли белорусы на борту — накануне этот вопрос выясняли дипломатические службы.







