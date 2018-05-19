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В авиакатастрофе на Кубе выжили два человека

В авиакатастрофе на Кубе выжило два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на зарубежные информагентства. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: Zuma/Тасс
Также сообщается, что были спасены три человека, но один из них вскоре умер от ожогов.

Всего на борту самолета Boeing-737 было 105 человек, в том числе пятеро детей. Лайнер арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion у мексиканской компании Global Air. 18 мая самолет совершал внутренний рейс из Гаваны в Ольгин и пилотировался иностранным экипажем. Воздушное судно упало в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас и загорелось.


Все пассажиры самолета были иностранными гражданами. Пока нет информации о том, были ли белорусы на борту —  накануне этот вопрос выясняли дипломатические службы.



11:25 19/05/2018






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