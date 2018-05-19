Фото Светланы Васильевой





В экспозиции представлены пейзажи, написанные во время пребывания художника в Венеции, Париже, а также в Нидерландах, Египте. А также полотна в технике Dream Vision, за которую художник был включен в «Книгу рекордов Гиннесса».





Dream vision – это видения, возникающие на грани сна и пробуждения, на грани памяти и забвения… В этой технике на выставке можно увидеть картины «Утренний канал в Венеции», «Солнечный день где-то в Италии», «Италия. Полдень» и другие.









Среди представленных работ — много портретов известных людей. Мадонна, Джонни Депп, Ума Турман, Николь Кидман, Одри Хепберн и автопортреты самого мастера.





Зрители, без сомнения, обратят внимания и на портрет Президента Беларуси. Александр Лукашенко изображен на фоне государственного флага. На картине также можно увидеть деревенский дом, в котором родился .





Кстати, портрет Лукашенко — самый популярный объект выставки. У изображения Президента собиралось немало людей с желанием сделать селфи на память.





"Беларуси очень повезло с президентом. Я очень люблю вашего президента и уважаю его", — рассказал Никос Сафронов на выставке в минске в марте этого года. Более подробно об этом здесь.





Портрет Александра Григорьевича Лукашенко. Холст, масло 50*40. Фото Светланы Васильевой





Отметим, что это не первый портрет Александра Лукашенко, который создал Сафронов. В 2013 году художник изобразил президента в образе Франциска Скорины и подарил картину главе белорусского государства.





62-летний Никас Сафронов является одним из самых известных российских живописцев. Правда, основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.





Мастер самолюбив по натуре, утверждают его друзья. Сафронов предпочитает писать портреты политических деятелей, шоуменов, крупных бизнесменов. Хотя после того, как он заканчивает работу над холстом, художник, как правило, дарит ее человеку, который ему позировал. Помимо жеста доброй воли, маэстро, таким образом, пиарит свое ремесло, полагая, что в домах известных и богатых фигурантов остаются живописные образы, сотканные его рукой на века.





Самой дорогостоящей картиной художника по праву считается до сих пор «Мечты об Италии». Полотно было продано на аукционе в 2011 году за 106 тысяч долларов. Однако это пока, скорее, единичный случай. Дальнейшие попытки реализовать свои работы через крупные аукционы были менее успешны. Лишь три года назад художнику удалось продать еще одно полотно под названием «Портрет Ринго Старра», его стоимость не превысила и семи тысяч долларов.





Сейчас Сафронов пытается расширить круг деятельности и утверждается в качестве промышленного дизайнера. На одном из фарфоровых заводов Санкт-Петербурга производят посуду с его росписью, столичная кондитерская фабрика выпускает конфеты в обертках с репродукциями его картин, и даже на чемоданах и зонтах можно увидеть работы Сафронова.





До Витебска эта коллекция полотен побывала в Украине, Казахстане, в Минске. А дальше ее часть отправится в Бахрейн, потому что ее купил король Хамад ибн Иса Аль Халифа, другая поедет в Татарстан, третья – в Азербайджан.



