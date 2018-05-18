



Дело даже не в самом "дизельгейте", который здорово подорвал имидж моторов на тяжелом топливе, а в его последствиях, среди которых, например, возможный запрет въезда дизельным машинам в центры крупных городов. Можно сказать, что производители уже разделились на два лагеря: одни спешно отказываются от дизелей - другие, напротив, прочат им долгие годы жизни.





После разразившегося в 2015 году дизельного скандала европейская общественность довольно-таки быстро смекнула, что дело (читай, дизельное топливо) дрянь. Хотя споры о вреде для здоровья человека частиц дизельного выхлопа велись задолго до "дизельгейта", прежде никто в Европе открыто не поднимал вопрос о выводе из эксплуатации дизельных автомобилей, в частности об их запрете в крупных городах и мегаполисах как одной из основных причин ухудшения экологической обстановки.





После скандала с концерном Volkswagen гонения на дизельные автомобили приняли массовый и в некоторой степени даже ожесточенный характер. Например, власти немецких Штутгарта и Дюссельдорфа минувшей весной заявили о готовности ввести запрет на дизели в некоторых городских зонах уже в этом году. Правда, потенциальный запрет касается не всех дизельных автомобилей, а только старых, двигатели которых не вписываются в нормы Евро-6. Если верить Reuters, в Гамбурге запрет на старые дизели на самых оживленных улицах города могут ввести уже в текущем месяце!





Наиболее радикально настроенные европейские и мировые политики и вовсе ратуют за полный запрет дизелей (а затем автомобилей с ДВС в целом) - известно, что власти Копенгагена изучают возможность введения "дизельного бана" в 2019 году, а мэры Парижа, Афин, Мадрида и… Мехико еще в конце 2016-го договорились о запрете транспортных средств с дизельными моторами к 2025 году.





Грядущие ограничения, касающиеся легковушек на тяжелом топливе, вынуждают производителей увеличивать затраты на совершенствование и усложнение конструкции дизелей для их соответствия все более жестким эконормам. В общем, немудрено, что некоторые компании пришли к логичному выводу, что дизель - это настоящее зло, от которого нужно поскорее избавляться, ведь, кроме убытков, ожидать от солярки больше нечего.





Одной из первых об отказе от дальнейшей разработки дизельных моторов рапортовала Volvo - шведы с гордостью объявили о начале реализации "самой масштабной стратегии электрификации за всю историю автоиндустрии".









На днях было официально объявлено о том, что новое поколение седана S60, презентация которого состоится в ближайшее время, станет первым автомобилем Volvo без дизельного двигателя. А в долгосрочной перспективе для фирмы наступит новая эпоха без традиционного двигателя внутреннего сгорания: на апрельском Пекинском автосалоне компания заявила, что уже к 2025 году половину ее глобальных продаж составят электромобили.





В феврале текущего года появились слухи о том, что от дизелей открещиваются и в Porsche, хотя на деле они оказались преувеличены. Более того, как сообщает Top Gear, в компании снова вернулись к идее дизельного Cayenne, но только с мотором V6.





О намерении прекратить продажи дизельных моделей в Европе до конца текущего года на минувшем Женевском автосалоне заявила японская Toyota. Модель Yaris лишилась дизельной версии еще в прошлом году, за ней последовали новые поколения Auris и RAV4. В мае этого года аналогичное заявление последовало от Nissan, то есть в скором времени в отставку будут отправлены дизельные модификации кроссоверов Juke, Qashqai и X-Trail, а также моделей Micra и Pulsar. Чем заменят новый 2,3-литровый дизель dCi на европейских версиях пикапа Navara, пока неясно. Впредь оба японских автогиганта сосредоточат усилия на "гибридах" с бензиновыми моторами и электромобилях. Постепенно от дизелей откажется от итало-американский Fiat-Chrysler - к 2022 году в гамме концерна (включая марки Alfa Romeo и Jeep) моделей с дизельными моторами не останется.









И все же, несмотря на всеобщую антидизельную истерию, целый ряд производителей предпочел другой путь - дальнейшей доработки дизельных моторов и обновления их программного обеспечения (с помощью которого, собственно говоря, и совершались манипуляции показателями выбросов вредных веществ и расхода топлива) для соответствия более строгим нормам токсичности выхлопа Euro 6d-temp. По крайней мере возможный запрет въезда в немецкие города машинам с модернизированными агрегатами, оснащенными усовершенствованными сажевыми фильтрами и селективными нейтрализаторами оксидов азота, мочевинной системой нейтрализации выхлопных газов и прочими техническими ухищрениями, не грозит.





У Volkswagen после "дизельгейта" фокус усилий также сместился на "гибриды" и электрокары - для них концерн подготовил отдельную платформу MEB. И хотя на малокубатурных моторах ввиду падающего спроса решено поставить крест, от модернизации двухлитровых моторов на солярке немцы не отказались. На недавнем моторном симпозиуме в Вене Volkswagen представил модернизированный турбодизель EA288 с приставкой Evo в обозначении. У нового мотора облегченный алюминиевый картер, оптимизирован рабочий процесс и более совершенная система очистки выхлопных газов, но главной особенностью стал 12-вольтовый стартер-генератор (электрический "довесок" ассистирует дизелю при разгонах, при торможении он переходит в режим генератора, подзаряжая литий-ионную батарею), который будет использован в составе "мягкого гибрида", - и это первая дизель-электрическая установка Volkswagen.









Для EA288 Evo заявлено три варианта форсировки (136, 163 и 204 л.с.), первыми новый агрегат "примерят" модели Audi с продольной компоновкой.

Совместить дизельный мотор с умеренной гибридной системой вознамерилась и корейская KIA, но в отличие от Volkswagen - на базе 48-вольтовой сети. Дополнением к дизелю станет мотор-генератор с ременным приводом, а также компактная литий-ионная батарей емкостью 0,46 кВтч в багажном подполье и электронный блок управления. Какой именно дизель будет использован в составе гибридных установок, в KIA не уточняют - по всей видимости, это будет знакомый по новому Ceed 1,6-литровый агрегат U3. Мягкогибридная установка KIA получила обозначение EcoDynamics+ и уже в этом году появится на обновленном кроссовере Sportage, за которым в 2019 году последует семейство Ceed нового поколения.









В том, что у дизелей есть будущее, уверен и глава Daimler Дитер Цетше. Заготовленная для моделей Mercedes дизельная новинка - 1,6-литровая "четверка" серии OM 654, созданная на основе двухлитрового мотора того же модульного семейства. О нем, к слову, ABW.BY уже сообщал. "Младший" агрегат настроен на отдачу до 160 л.с. - уже в нынешнем году новый 1,6-литровый дизель начнут устанавливать на седаны и универсалы C- и E-класса.

Этой весной модернизированный 1,6-литровый турбодизель (136 л.с. и 320 Нм тяги) с системой очистки на основе селективного каталитического нейтрализатора и сниженными фрикционными и термическими потерями начали устанавливать и на семейство Opel Astra (хэтчбек и универсал). По паспорту такой дизель довольствуется в среднем 4,9 л/100 км. Напомним также, что кроссовер Grandland X недавно получил новую дизельную "четверку" 1.5 разработки PSA.









Продажи дизельных автомобилей в Европе падают, но их доля по-прежнему велика. Отказ от моделей на тяжелом топливе мог бы серьезно повлиять на продажи некоторых производителей, поэтому говорить о скором закате дизельной эры в Европе говорить пока рано. Тем не менее в итоге всех перипетий дизели для производителей теперь играют вторичную роль, а основной интерес - это гибридные и электрические модели. Производители будут постепенно сокращать число автомобилей с традиционными ДВС, переходя сначала на гибридные версии, а затем и на полностью электрифицированные, но сколько времени займет этот процесс - вопрос пока открытый.



