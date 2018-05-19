Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Принц Гарри и Маркл прибыли в Виндзорский замок, где состоится их свадьба

19 мая около 9.00 по местному времени гости и избранные представители общественности начнут собираться в Виндзорском замке, где сочетаются браком принц Гарри Уэльский и американская актриса Меган Маркл.

Фото: ЕРА
19 мая в 6.00 по местному времени правоохранители полностью перекроют дороги вблизи Виндзорского замка. Движение на некоторых из них планируют ограничить еще сегодня вечером, отмечает телеканал.

Как отмечает телеканал, 2640 приглашенных представителей общественности начнут прибывать на территорию замка завтра около 9.00 (здесь и далее указано местное время).

Свадебных гостей ожидают с 9.30.

Прибытие членов королевской семьи в часовню, где состоится венчание, назначено на 11.20. В этом время должны появиться принц Гарри и его брат принц Уильям, который выполнит роль друга жениха.

Примерно в это же время в замок приедет Маркл, место ночевки которой держат под секретом. В часовню невеста приедет в 12.00, после чего начнется служба. К алтарю невесту будет вести отец принца Гарри принц Уэльский Чарльз.

Церемония венчания продлится час. 

Выйдя из часовни примерно в 13.00, пара сядет в карету и отправится в замок. Поездка, в ходе которой молодоженов будут приветствовать собравшиеся зрители, продлится около 25 минут.


Официальный свадебный обед пройдет в замке, а на вечер принц Уильям, как друг жениха, организовал вечеринку для близких членов семьи.


gordonua.com
08:13 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё