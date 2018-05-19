Фото: ЕРА

19 мая в 6.00 по местному времени правоохранители полностью перекроют дороги вблизи Виндзорского замка. Движение на некоторых из них планируют ограничить еще сегодня вечером, отмечает телеканал.





Как отмечает телеканал, 2640 приглашенных представителей общественности начнут прибывать на территорию замка завтра около 9.00 (здесь и далее указано местное время).





Свадебных гостей ожидают с 9.30.





Прибытие членов королевской семьи в часовню, где состоится венчание, назначено на 11.20. В этом время должны появиться принц Гарри и его брат принц Уильям, который выполнит роль друга жениха.





Примерно в это же время в замок приедет Маркл, место ночевки которой держат под секретом. В часовню невеста приедет в 12.00, после чего начнется служба. К алтарю невесту будет вести отец принца Гарри принц Уэльский Чарльз.





Церемония венчания продлится час.





Выйдя из часовни примерно в 13.00, пара сядет в карету и отправится в замок. Поездка, в ходе которой молодоженов будут приветствовать собравшиеся зрители, продлится около 25 минут.









Официальный свадебный обед пройдет в замке, а на вечер принц Уильям, как друг жениха, организовал вечеринку для близких членов семьи.



