Бутылку виски на аукционе в Гонконге продали за рекордный $1,1 млн

С молотка на Гонконгском аукционе ушла самая дорогая из когда-либо проданных на торгах бутылок алкоголя. Виски Macallan был произведен из урожая 1926 года. На мероприятии он был продан за рекордный $1,1 млн, сообщает Bloomberg.





Предыдущий рекорд, как уточняет агентство, был установлен на этом же мероприятии часом раньше. Бутылку редкого 60-летнего виски Macallan на торгах приобрели за 7,96 млн гонконгских долларов ($1,01 млн). Новые владельцы редкого алкоголя не раскрываются.





Обе проданных бутылки, как замечает The Guardian, являются частью так называемой коллекции «святого грааля Макаллана» — они не выставлялись на публику и не были представлены на торгах с тех пор, как три десятилетия назад бутылки купили на аукционе. Всего, как уточняет издание, The Macallan было произведено 24 таких бутылки. Они были изготовлены в XX веке в качестве подарков «для самых ценных клиентов» шотландского винокуренного завода. На них, по информации газеты, представлены особые этикетки, нарисованные художниками направления поп-арт. В частности, на той бутылке, что ушла с молотка за $1,1 млн, поясняет The Guardian, этикетка была подготовлена итальянским художников Валерио Адами, а на той, что купили за $1,01 млн, этикетку рисовал английский живописец сэр Питер Блейк.





Последнюю, по данным издания, продали покупателю по телефону. Та же бутылка, над оформлением которой работал Адами, ушла с молотка в ходе торгов в одной из залов аукционного дома Bonhams в Гонконге. Таким образом, рекордная стоимость когда-либо проданного на аукционе алкоголя достигла £1080 ($1456) за миллилитр виски, отмечает The Guardian.





Предыдущий рекорд в продаже виски, как напоминает rbc.ru , был установлен в 2017 году. Тогда к новому владельцу за £730 тыс. с аукциона ушел лот из шести бутылок Macallan. Рекорд стоимости одной бутылки тем временем до этого в последний раз был установлен в 2014 году, когда с молотка за £466 тыс. ушла бутылка виски Macallan M Imperiale.









«[Проданные сегодня] две бутылки являются самыми важными бутылками виски, когда-либо выпущенными в XX веке», — прокомментировал рекордные продажи глава отделения «прекрасных вин и виски» в Bonhams в Гонконге Дэниел Лам. Эти лоты, по его мнению, «представили коллекционерам возможность раз и навсегда собрать «священный грааль Макаллана».