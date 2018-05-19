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Миноблсуд оставил прежним основное наказание организатору шоу с жидким азотом в Солигорске

Минский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении организатора шоу с использованием жидкого азота на корпоративе в Солигорске, оставил прежним основное наказание фигуранту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Ранее судом Солигорского района мужчине было назначено 2 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Минский областной суд изменил приговор суда первой инстанции, назначив дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг населению на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2017 года в солигорском кафе "Веснянка". После номера шоу-программы с использованием жидкого азота одной из участниц стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, ее прооперировали. 

Следователи установили, что 32-летний индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о разрешении на проведение торжественных мероприятий, заключил договор с руководством кафе на оказание услуги по организации шоу-программы. В одном из конкурсов он, не имея специальных познаний и навыков, а используя информацию из интернета, добавил в бокалы и рюмки участников со спиртным жидкий азот из термоса. При этом, не дозируя добавленный объем азота и не контролируя время его испарения, разрешил выпить коктейли. В результате неосторожных действий ведущего женщина получила тяжкие телесные повреждения.
07:00 19/05/2018






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