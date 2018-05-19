Во время суда над россиянином, который вез из Европы в Россию через Беларусь почти 300 килограммов гашиша, раскрыли суммы сделок и преступные схемы.





На скамье подсудимых — наркокурьер





Необычность этого дела в том, что в нем фигурирует особо крупная партия гашиша, которую 57-летний гражданин России Леонид Небогатиков вез в тайнике Lexus RX270. Его задержали 1 октября прошлого года в пункте пропуска "Брузги". Наркотик был упакован в брикеты, спрятан в днище машины и направлялся в Россию.





Объем удивил даже бывалых следователей — более 285 килограммов гашиша. Для сравнения, по белорусским законам, 25 граммов этого вещества уже считается крупной партией.





На суде выяснилось, что обвиняемый — обычный наркокурьер большой международной преступной группы, которая как минимум последние три года занималась поставкой крупных партий гашиша из Испании на территорию России.





Как отметил прокурор, обвиняемый вступил в преступную группу добровольно, из корыстных побуждений. На суд в Гродно к нему не приехали ни друзья, ни родственники. Мужчина рассказал, что он в разводе, имеет среднее образование, нигде не работает, в последнее время жил в Новосибирске.





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Схема работала как часы





Следствию удалось установить схему работы преступной группы. В ней все роли были четко распределены между участниками, действовали строгие правила конспирации, при общении использовались тайные фразы и символы, постоянно менялись телефоны и сим-карты.





Обычно в Россию пригоняли специально подготовленную машину, которую регистрировали на курьера. Комплект ключей от авто имел сам курьер, а также координаторы преступной группы.





Сначала курьеру нужно было забрать машину из условленного места. В авто уже имелись телефоны, планшеты, сим-карты разных операторов, деньги на поездку, в систему навигации был забит маршрут в один из городов Испании, движение машины отслеживалось.





Курьеру нужно было приехать по заданному маршруту, оставить авто в указанном месте испанского города и вернуться на это место через несколько дней. Другие участники группы за это время прятали в тайники машины очередную партию смертоносного товара.





За три года — 15 поездок





Затем курьер отправлялся по обратному маршруту. На территории России наркотики доставали из тайников, сбывались, вырученные деньги шли на развитие преступной группы.





Как подчеркнул прокурор, участники преступно почки никогда не встречалис и не знали друг друга в лицо. Каждый выполнял свою задачу.





По такой схеме обвиняемый провозил крупную партию гашиша во время своей последней поездки осенью прошлого года. Он уже прошел таможенное оформление по "зеленому коридору", а на выезде белорусские таможенники решили отправить машину на рентген. Здесь они и обнаружили спрятанные брикеты с опасным зельем. Чтобы вытащить их из тайника, пришлось разрезать днище машины.





Обвиняемый состоял в преступной группе с осени 2014 года по осень 2017-го. За три года он совершил не менее 15 поездок по маршруту Россия — Испания — Россия.





Курьер получил 50 тысяч долларов и два Lexus





В этот период на его имя было зарегистрировано две машины марки Lexus RX 270 2011 и 2015 годов выпуска и еще несколько машин других марок, которые были оборудованы тайниками и GPRS-модулями для круглосуточного слежения за перемещением авто.





В обвинении указывается, что за совершенные преступные действия по незаконному обороту крупной партии наркотического средства гашиш Небогатиков получил от неустановленных руководителей организованной преступной группы не менее 2,7 миллиона российских рублей (около 45 тысяч долларов) и не менее 5 тысяч евро.





Белорусскому следствию не удалось выяснить, кто координировал действия Небогатикова, перечислял ему деньги и начинял Lexus наркотиками.





Обвиняемый: "Не знал, что там наркотики"





Небогатиков обвиняется в незаконных, с целью сбыта, приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза особо крупной партии наркотика, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси). Максимальные санкции статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.





Обвиняемый на суде свою вину признал частично — только в части перемещения наркотика через границу. Он подтвердил, что в машине была крупная партия наркотиков, но отрицал свою причастность к организованной транснациональной преступной группе. В суде он сказал: "Я не знал, что там есть наркотики. Я не должен был ничего перевозить".





У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые подтверждают вину Небогатикова. Это показания самого обвиняемого, в которых он сообщил, что неоднократно совершал поездки, и рассказал о преступной схеме. Также показания свидетелей, протоколы осмотра машины, паспорт с отметками о пересечении границы и прочее.





По предложению прокурора сначала суд опросит всех свидетелей, изучит материалы дела и только потом приступит к допросу обвиняемого. Сам обвиняемый с 1 октября 2017 года находится под стражей.



