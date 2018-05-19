Мавроди "воскрес" в своем блоге





"Ну что же... Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах", - говорится в сообщении.





Отмечается, что билеты пирамиды будут расти. Автор сообщения также прогнозирует финансовый апокалипсис. Кроме того, один из офисов уже запущен и планируется открыть еще 20.





Твитты вызвали ироничную реакцию пользователей.





"Мне кажется, у меня аж сотка из кармана пропала", "О господи! Царство тебе пирамидное", "Вот это каМММбэк!!!", - пишут комментаторы.





Сергей Мавроди скончался в возрасте 62 лет 26 марта 2018 года. Четыре дня его тело находилось в морге, однако его никто не хотел забрать.





Его похоронили в закрытом гробу. Проститься с махинатором на кладбище пришли 16 человек.