Мавроди "воскрес" в своем блоге
В официальном Twitter-аккаунте покойного основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди появилось первое сообщение после его смерти.
"Ну что же... Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты пирамиды будут расти. Автор сообщения также прогнозирует финансовый апокалипсис. Кроме того, один из офисов уже запущен и планируется открыть еще 20.
Твитты вызвали ироничную реакцию пользователей.
"Мне кажется, у меня аж сотка из кармана пропала", "О господи! Царство тебе пирамидное", "Вот это каМММбэк!!!", - пишут комментаторы.
Сергей Мавроди скончался в возрасте 62 лет 26 марта 2018 года. Четыре дня его тело находилось в морге, однако его никто не хотел забрать.
Его похоронили в закрытом гробу. Проститься с махинатором на кладбище пришли 16 человек.
07:21 19/05/2018
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