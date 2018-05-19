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Скончались двое из выживших в авиакатастрофе на Кубе

Число жертв авиакатастрофы на Кубе выросло: в госпитале Calixto Garcia в Гаване скончалась одна из выживших женщин.

Еще две женщины находятся в реанимации этого госпиталя, их состояние – тяжелое. Ранее скончался выживший мужчина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета. На его борту было 110 человек (6 членов экипажа и 104 пассажира), большинство – кубинцы.
07:25 19/05/2018






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