Курьез. В рекламной игре «Евроопта» внедорожник выиграла директор магазина конкурирующей сети «Корона»
Неординарный случай произошел во вторник во время розыгрыша рекламной игры сети магазинов «Евроопт». Внедорожник удалось выиграть директору магазина «Корона» Юлии Гулейчик.
«Я не игрок, но за продуктами все ходят, плюс у меня во дворе открылся магазин „Бруснiчка“, а в соседнем дворе — „Евроопт“, вот и решила зарегистрироваться. В воскресенье просто заехала с мужем за покупками, купили мясо, специи, пшено. Обычные продукты — у нас средний достаток. И так повезло!» — рассказала PR-службе конкурента Юлия.
07:30 19/05/2018
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