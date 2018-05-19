«Я не игрок, но за продуктами все ходят, плюс у меня во дворе открылся магазин „Бруснiчка“, а в соседнем дворе — „Евроопт“, вот и решила зарегистрироваться. В воскресенье просто заехала с мужем за покупками, купили мясо, специи, пшено. Обычные продукты — у нас средний достаток. И так повезло!» — рассказала PR-службе конкурента Юлия.



