Витебскую компанию оштрафовали за объявление на дверях подъезда

Экономический суд Витебской области оштрафовал частное предприятие из областного центра за размещенное на одном из городских домов объявление о трудоустройстве, не согласованное с МВД.



Фото Светланы Васильевой

Предприятие осуществляет деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Беларуси. В феврале 2018 года сотрудники ОВД Администрации Первомайского района Витебска обнаружили на одном из домов объявление с предложением трудоустройства на территории России. В нем отсутствовали сведения о наименовании юрлица, номере, дате выдачи и сроке действия лицензии МВД Беларуси, что является нарушением правил и условий осуществления этого вида деятельности, сообщает БелТА.





Во время судебного заседания директор общества с ограниченной ответственностью признал вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП Беларуси. С учетом того, что юридическое лицо впервые совершило правонарушение, степени его вины, а также характера нарушения и сопутствующих обстоятельств, суд наложил на предприятие административное взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин, что составляет 245 рублей.





Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.









Напоминаем, за расклейку объявлений на витебских столбах можно получить штраф до 1250 рублей.



