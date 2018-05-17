Илон Маск анонсировал высокоскоростную подземную магистраль





В магистрали будут ездить электрические капсулы — в каждой смогут поместиться 16 пассажиров. Максимальная скорость капсул составит 241 км/ч. Маск также отметил, что он надеется, что Loop будет дополнять существующие транспортные системы и линии общественного транспорта.





Компания начнет с тестового туннеля длиной 4 километров. В перспективе разработка The Boring Company позволит горожанам перемещаться между центром города и аэропортом за восемь минут.









Руководители The Boring Company в ходе выступления уточняли разницу между Loop и Hyperloop, но отметили, что обе системы смогут взаимодействовать.



