Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Илон Маск анонсировал высокоскоростную подземную магистраль

18 мая руководители Boring Company Илон Маск и Стив Дэвис рассказали несколько подробностей о своих планах по созданию Loop — нового вида городского транспорта в Лос-Анджелесе, пишет TechCrunch.


В магистрали будут ездить электрические капсулы — в каждой смогут поместиться 16 пассажиров. Максимальная скорость капсул составит 241 км/ч. Маск также отметил, что он надеется, что Loop будет дополнять существующие транспортные системы и линии общественного транспорта.

Компания начнет с тестового туннеля длиной 4 километров. В перспективе разработка The Boring Company позволит горожанам перемещаться между центром города и аэропортом за восемь минут.


Руководители The Boring Company в ходе выступления уточняли разницу между Loop и Hyperloop, но отметили, что обе системы смогут взаимодействовать.


22:30 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё